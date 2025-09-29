フィリップ モリス ジャパンは、加熱式たばこIQOS ILUMA i（イルマ アイ）および IQOS ILUMA（イルマ）シリーズ専用たばこスティック「TEREA（テリア）」から、「テリア ベルベット パール」を順次発売します。

記事のポイント 人気のカプセル入りメンソールシリーズの新製品が登場！ カプセルをつぶして味の変化を楽しみたいユーザーにはおすすめのたばこスティックです。今回の発売に伴い、カプセル入りメンソールは5銘柄となりました。

テリア ベルベット パールは「弾ける、芳醇なベリーの香り」と打ち出している通り、カプセルを搭載した爽快メンソール製品で、カプセルをつぶす前は深みのある爽快メンソールの味わいを。カプセルをつぶした後は、口の中に爽快メンソールが広がり、芳醇なベリーの香りを楽しめる製品となっています。その時の気分やシーンに合わせて、好きなタイミングでカプセルをつぶして味の変化を楽しめます。

↑「テリア ベルベット パール」

今回のテリア ベルベット パールの発売に伴い、テリア製品のラインアップは全24銘柄となります。

フィリップ モリス ジャパン 「テリア ベルベット パール」 発売日：2025年10月6日より、全国4店舗のIQOSストア※、IQOS ショップ（ヤマダデンキ一部店舗、ビックカメラ一部店舗）、IQOSコーナー（ドン・キホーテ系列の一部店舗他）。 2025年10月8日より、IQOSオンラインストア。 2025年10月13日より、コンビニエンスストアを含む全国のたばこ取扱店。 価格：580円（税込）

The post IQOS新作たばこスティック「テリア ベルベット パール」は人気のカプセル入りメンソール！ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.