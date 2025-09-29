【政官財スキャニング】#111

どうなる新浪剛史氏…潔白を主張しても疑いが晴れないところが薬物事件の怖さ

政界通（以下=政） 日本では違法とされる物質が入ったサプリメントの郵送を受けたことで、サントリー会長を辞任した経済同友会の新浪剛史代表幹事について、続投に問題はないか審議中の同友会の会員倫理審査会の結論はどうなりそうだ？

官界通（同=官） あのサプリメントは、米国では適法で市販されている。それを受け取った福岡県の男性は強制捜査中で、その転送を受けた新浪氏の夫人が疑念のある郵便物はいつものように捨ててしまった、という話だったな。

政 そうだ。新浪氏は捜査に協力して携帯電話を提出したが、そんなことを招いた責任でサントリー会長を事実上「解任」された。

■経済界には両論

財界通（同=財） あの処遇には、経済界に首をかしげるむきが多い。刑事事件の当事者かどうか分からない段階で辞めさせたのは、企業イメージを守る点では分からないでもないが、もし新浪氏に刑事的な処分がなければ「勇み足」とも言われそうだ。

官 同族経営のサントリーのトップに外部から起用されたことに面白くなかったむきが、この問題をテコに「追放」したとの見方も聞いたぞ。

財 それは、経済界にもある説だ。

官 一方で、新浪夫人が郵便物の中身も確かめずに捨てたという話に「そんなこと、あるか？」と言う人もいる。

財 その声は、実は経済界に多い。そのためか、同友会には新浪氏に冷たいムードがある。

政 となると、審査会の結論は厳しい内容になるな？

財 その可能性は大きい気がする。でも、それも後で違法な行為はなかったとなると、サントリーと同じく「勇み足」とされかねない。

官 だったら慌てて結論を出さず、警察の結論を待てばいい。そろそろ見えてくるのではないか？

財 そう思う。「疑わしきは罰せず」なのに、被疑者扱いの記事もある。結論が「シロ」だったら、サントリーはどうするか。いまさら復職はないが、何か「救済」はするかもしれないね。

政 不祥事への対応はスピードが大事だが、危機管理は素人には難しいね。

構成=竜孝裕（ジャーナリスト）