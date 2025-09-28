Âç¿Íµ¤½÷À¥â¥Ç¥ë¤¬2ÅÙ¤á¤Î¡È¥Ç¥º§¡É¤òÆÍÇ¡È¯É½¡¡Á°É×¤È¤ÎÎ¥º§»þ´ü¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¡×¥Õ¥¡¥óÂçº®Íð
¡¡9·î27Æü¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¹õÅÄ¥¨¥¤¥ß¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¥À¥Ë¥¨¥ëÂÀÏº¤ÈÏ¢Ì¾¤Ç¡Ô·ëº§¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤ì¤È¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÇ¯Ëö¤Ë·Þ¤¨¤Þ¤¹¡ª¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥×¥¿¡¼³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡Õ¤ÈÈ¯É½¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÎÌ©Ãå¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ç¥¿±¤·¤¿¤ªÊ¢¤Ë²ÈÂ²¤Ç¿¨¤ë²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Êì¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¹õÅÄ¤Ï¸½ºß37ºÐ¡£2002Ç¯¤Ë14ºÐ¤Ç¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À»ï¤ä¹¹ð¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ªÁê¼ê¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ï¿ÈÄ¹191¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¥Ï¡¼¥Õ¤Î32ºÐ¡£ATP¥Ä¥¢¡¼¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÆüËÜÃË»Ò»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤À¡£
¡¡¤³¤Î·ëº§È¯É½¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶Ã¤¤¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¹õÅÄ¤Ï¡È´ûº§¼Ô¡É¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤À¡£
¡Ö¹õÅÄ¤µ¤ó¤Ï2017Ç¯9·î¡¢16ºÐÇ¯¾å¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Æ»²¼Âç¤µ¤ó¤È¡È¤Ç¤¤Á¤ã¤Ã¤¿·ëº§¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2018Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£2021Ç¯¤Ë¤ÏÉ×ÉØ¤Ç¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ØSun and Soil¡Ù¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸ø»ä¤È¤â¤Ë½çÄ´¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¤À¤¬¡¢¡ÈÉÔ²º¤µ¡É¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹õÅÄ¤µ¤ó¤Ï2022Ç¯¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòÇ¯3·î¤ÎÅê¹Æ¤òºÇ¸å¤Ë¹¹¿·¤¬Ää»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯ºòÇ¯¤«¤é¹õÅÄ¤µ¤ó¤ÎInstagram¤Ë¥À¥Ë¥¨¥ë¤µ¤ó¤¬¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢2024Ç¯8·î17Æü¤Ë¤Ï¤Ä¤¤¤ËËÜ¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ô¥À¡¢¥À¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤¿¤í¤¦¤µ¤ó¡ª¡ª¡©¤ªÍ§¤À¤Á¡©¿ÆÀÌ¡©¡©¡©¡Õ¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¸òÎ®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡º£Ç¯1·î¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¡ØJ¡ÇaDoRe JUN ONLINE¡Ù¤Ç¹õÅÄ¤ÈÆ»²¼¤Î¡ÈÉ×ÉØ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹õÅÄ¤Ï
¡Ô¼«Á³¤ÈÁê¼ê¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤è¤µ¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÇã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¥®¥Õ¥È¤òÂ£¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µ»ö¤ÎÈ¯¸ÀÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÆ»²¼¤Èº§°ù´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡Ö¹õÅÄ¤µ¤ó¤âÆ»²¼¤µ¤ó¤âÎ¥º§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯È¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£¤â¤Á¤í¤óÈ¯É½¤ÎµÁÌ³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆÍÇ¡2ÅÙ¤á¤Î¡È¤Ç¤¤Á¤ã¤Ã¤¿º§¡É¤ò¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬º®Íð¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡X¾å¤Ç¤Ï¡¢¹õÅÄ¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÁ°É×¡¦Æ»²¼Âç¤µ¤ó¤È¤Ïº£Ç¯Æó¿Í¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤Æ¤¿¤è¡©¡Õ
¡Ô¹õÅÄ¥¨¥¤¥ß¤µ¤ó¤Æ¤Ê¤ó¤«·ëº§¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡©¡Õ
¡Ô¹õÅÄ¥¨¥¤¥ß¤Á¤ã¤ó·ëº§¤ÈÇ¥¿±¤Ë¡©¡ª¡©¡ª¤À¤·¡¢Áê¼ê¥À¥Ë¥¨¥ëÂÀÏº¤À¤·¡¢Æ¬¤¤¤«¤ì¤½¤¦¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤ËÎ¥º§¤·¤ÆºÆº§¤·¤ÆÇ¥¿±¤·¤Æ¤¿¤Î¡Õ
¡¡·Ð°Þ¤ÏÆæ¤À¤¬¡¢¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤ÏÃ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤âÂ¿¿ô¡£³«Å¹µÙ¶ÈÃæ¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£