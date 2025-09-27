＝LOVE、音嶋莉沙＆瀧脇笙古がダブルセンターを務める新曲「木漏れ日メゾフォルテ」のMV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

＝LOVEが、新曲「木漏れ日メゾフォルテ」のMVを公開した。

■カフェを舞台にしたドラマシーンとダンスシーンで構成

音嶋莉沙と瀧脇笙古がダブルセンターを務める「木漏れ日メゾフォルテ」は、秋のあたたかな光と匂いが恋心を大きくしていき、控えめだけど一途な気持ちが溢れる、この時期ぴったりな日常系ラブソング。10月8日リリースの19thシングル「ラブソングに襲われる」に収録される。

MVは、カフェを舞台にドラマシーンとダンスシーンがシームレスに繋がる、秋の季節感も溢れる演劇のような作品となっており、木漏れ日に照らされたメンバーのキュートな表情にも注目だ。

＝LOVEは9月27日、8周年ツアー『＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR』の山梨・富士急ハイランドコニファーフォレスト公演を開催。ライブでは新曲「木漏れ日メゾフォルテ」を初披露し、ファンを喜ばせた。

また、グループは9月29日放送のTBS『CDTVライブ！ライブ！3時間SP』に生出演。音源を使用した「体幹チャレンジ」が話題の「超特急逃走中」と、新曲「ラブソングに襲われる」のスペシャルメドレーを披露する。

■リリース情報

2025.10.08 ON SALE

SINGLE「ラブソングに襲われる」

