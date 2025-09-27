この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「ガリガリのライギョは生きエビを食べることができるのか？【やせすぎ雷魚11日目】」と題した最新動画で、YouTubeクリエイター・真釣ちゃんねるが、飼育中の激やせした雷魚の現状と劇的な食欲回復の様子を公開した。動画の冒頭、真釣ちゃんねるは「痩せすぎ雷魚太らせ計画」というテーマで、雷魚が目の異常で餌がうまく取れず極端にやせ細っていたこと、視力低下が一因と推察する様子を説明。「ほっぺたのお肉のえぐれ方とかね、半端ないです」と深刻な状態を明かした。



飼育開始から11日目、多彩な餌で回復を目指すものの「なかなかそんな簡単にはね、やっぱ太りませんね」と語りつつも、「食い気はあります」と雷魚の生命力を強調。生き餌であるテナガエビを与えたところ、「うまかった？手長エビ」と語りかけつつ、雷魚が一気に2匹を丸呑みする驚きの食欲を目撃した。「やっぱ、冷凍とかよりも生き餌がね。もともとね、野生下では生き餌しか食べないからね」と、好物への反応に手ごたえを感じた模様だ。



また体表の白い異物については「塩水浴の効果ちょっと出てる」「体、綺麗になってきてる気がする」と語り、塩水治療が功を奏したことも明かした。



動画のラストでは、雷魚の体つきも少しずつふっくらし始めたことを実感し、「おいうなぎ、だいぶ雷魚に近づいてきてるぞ。おお、よかったんじゃない？」と笑顔で締めくくった。