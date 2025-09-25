¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡Ù¿ÈÄ¹183㎝¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¡ª ¿ÈÄ¹144㎝¤Î¾®³Ø5Ç¯À¸¤¬1on1¤Ç¾¡Éé¤ËÄ©¤à¡ª
»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿°ÍÍê¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¡¢ÃµÄå¶ÉÄ¹¤¬Éô²¼¤ÎÃµÄå¤¿¤Á¤òÌî¤ËÊü¤Á¡¢À¤¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¡¢¸ø½øÎÉÂ¯¡¦°ÂÇ«Ãá½ø¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¤¢¤é¤æ¤ë»ö¤É¤â¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´ººÄÉµá¤¹¤ë¸ä³ÚÈÖÁÈABC¥Æ¥ì¥Ó¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡Ù©️ABC¥Æ¥ì¥Ó ©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
ÀÐÅÄÌ÷ÃµÄå¤¬Ä´ºº¤·¤¿¡Ø183㎝¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¥Ð¥¹¥±ÂÐ·è¡Ù¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©¤ÎÃËÀ¡Ê46¡Ë¤«¤é¡£»ä¤Ë¤Ï¡¢¾®³Ø£µÇ¯À¸¤Ç¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ©»Ò¤¬¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ç¾®³ØÀ¸Æ±»Î¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë»ä¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤ÆÂç¿Í¤Î¥Ð¥¹¥±¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¸½Ìò¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë75ºÐ¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¡£Â©»Ò¤È¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â1on1¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Â©»Ò¤ÏÁ´¤¯¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¿ÈÄ¹183㎝¡£¤½¤ÎÎÏ¶¯¤¤Æ°¤¤«¤éÇ¯Îð¤Ï´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢Â©»Ò¤Î¿ÈÄ¹¤Ï144㎝¡£¿ÈÄ¹º¹¤ª¤è¤½40㎝¡ª¡¡ÂÎ³Êº¹¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢³ð¤¦¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¼ê²Ã¸º°ìÀÚ¤Ê¤·¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤«¡¢¶µ¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Â©»Ò¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¤½¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ï²¿¸Î¤«G¥Ñ¥ó»Ñ¤Ç¡¢62Ç¯Á°¤«¤é¥Ð¥¹¥±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£ÁáÂ®¡¢1on1¤ò¤ä¤ë¤Î¤À¤¬Á´¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤âÀå¤ò½Ð¤·¤Æ¡È¤¢¤Ã¤«¤ó¤Ù¤§¡É¤ÈÂç¿Í¤²¤Ê¤¤¡£¤¬¡¢¡ÖÅÓÃæ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤â¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÆÃ·±¤ò³«»Ï¡£²¿¤È½õ¤Ã¿Í¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î髙ÅÄ¿¿´õ
¤¬¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡Ö¾¡¤Æ¤ëÊýË¡¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈëºö¤òÅÁ¼ø¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢75ºÐvs11ºÐ¤ÎÂÐÀï¤Î·ë²Ì¤ä¤¤¤«¤Ë¡©¡ª
9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï11»þ17Ê¬ÊüÁ÷¤Î¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡×¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢´Ö´²Ê¿ÃµÄå¤Î¡ØÆâÄê¼è¤ê¾Ã¤·¡ª¡©Äó½Ð½ñÎà¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¡Ù¡¢ÃÝ»³Î´ÈÏÃµÄå¤Î¡Ø¶²ÉÝ¤ÎÇúÈ¯¥¹¥¤¥«¡ª¡©¡Ù¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°ÍÍê¤ò²ò·è¤·¤¿¡£