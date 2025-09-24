9月23日にフジテレビ系で放送された『ドリフの祭典！爆笑ドリビア大放出SP』が話題となっている。

社会現象を巻き起こしたザ・ドリフターズにまつわる“ドリビア（ドリフ＋トリビア）”を紹介する内容で、加藤茶と高木ブーも出演。1977年から1998年まで放送された『ドリフ大爆笑』や『志村けんのだいじょうぶだぁ』『志村けんのバカ殿様』などから、爆笑コントの数々が大放出された。

そのなかで、特に注目を集めたのが『だいじょうぶだぁ』の大人気キャラ「変なおじさん」の特集だった。数々の名シーンが放送されると、Xにはこんな声が……。

《田代まさしテレビ出ていいの？》

《志村けんより田代まさしに目が行っちゃう》

《変なおじさん というよりマーシーが普通に出まくってるのに笑う》

と、田代まさしに関する声が多数見られたのだ。

「1987年から1993年に放送された『だいじょうぶだぁ』において、田代さんは志村さんの相棒的な存在でしたから、出ていても当然でしょう。

田代さんは2000年に、女性の下着を盗撮しようとしたとして、東京都迷惑防止条例違反で書類送検されて以降、覚せい剤取締法違反で5回も逮捕され、服役経験もあります。2022年10月に出所し、2024年10月には保護観察期間が終了。そして2024年12月にフジテレビの番組に出演し、地上波復帰を果たしました。現在は薬物依存に関する講演活動などをおこなっていますし、『放送は問題なし』と、フジテレビは判断したのでしょう」（芸能記者）

また、Xでは志村さんの「変なおじさん」に歓喜する声も多い一方で、こんな意見も少なくない。

《志村けん「変なおじさん」もちょっと今では笑えないなぁ》

《志村けんはほんと大好きだし、小さい頃から変なおじさんも大好きなんだけど、令和のこの時代に良しとして放送しちゃだめだろ 見知らぬ変質者を面白いとして放送するテレビ局もどうかと思うよ》

《ドリフの番組やってて、変なおじさんのコントを久しぶりに見たが、あれは変というよりただのセクハラなので、令和を生きる我が家の子たちはドン引きしていた》

確かに今見ればセクハラだらけで、コンプラ的には間違いなく「アウト」な「変なおじさん」。当時は「変な」で済まされていたのだが……。