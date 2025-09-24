「天才！」ほぼ角度のない場所からの一撃！ 宇佐美貴史の絶妙FK弾に脚光「ガンバのレジェンド」「最高傑作」
ガンバ大阪は９月23日、J１第31節で横浜F・マリノスとホームで対戦。60分に先制されたが、その後に３点を奪い、３−１の逆転勝利を収めた。
リーグ４連勝を飾った一戦で、絶妙なFK弾を決めたのがFW宇佐美貴史だ。２−１で迎えた79分、敵陣左サイドのゴールに向かってほぼ垂直の位置でのFKで、右足を振り抜くと、グランダーのボールはそのままニアサイドに吸い込まれた。
この一撃がDAZNの公式YouTubeチャンネルで公開されると、「これが宇佐美や！」「ガンバのレジェンドですね」「これぞガンバ最高傑作」「ガンバの至宝やぞ！」「天才！」といった声が寄せられた。
宇佐美は３試合ぶりの得点で、チームトップの７点目をマークした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
