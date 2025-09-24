TV¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¤¸¤µ¤Þ¤ÈÇ¡×¤è¤ê¡Ö¤Õ¤¯¤Þ¤ë¡×¤¬·àÃæ¤Î¥×¥í¥Ã¥×¥µ¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡ª¥á¥Ç¥£¥³¥à¡¦¥È¥¤¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä
¡ÚPROP SIZE ¤Õ¤¯¤Þ¤ë¡Û 2026Ç¯2·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§99,000±ß
¡¡¥á¥Ç¥£¥³¥à¡¦¥È¥¤¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖPROP SIZE ¤Õ¤¯¤Þ¤ë¡×¤ò2026Ç¯2·î¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï99,000±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¤¸¤µ¤Þ¤ÈÇ¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Õ¤¯¤Þ¤ë¤ò·àÃæ¤Î¥×¥í¥Ã¥×¥µ¥¤¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£¥Éー¥ë¥¢¥¤¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê·àÃæ¤Î¥×¥í¥Ã¥×¥¤¥áー¥¸¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó270¡ß600mm¡ÊÁ´¹â¡ßÁ´Ä¹¡Ë¡£¤Þ¤¿²ÄÆ°´ØÀá¤òÆâÂ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥¥åー¥È¤Ê¥Ýー¥¸¥ó¥°¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)¡Ö¤ª¤¸¤µ¤Þ¤ÈÇ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ