『アンパンマン』の生みの親・やなせたかしとその妻・暢の人生をモデルにヒロイン・朝田のぶ（今田美桜）と幼馴染・柳井嵩（北村匠海）の人生を描いた連続テレビ小説『あんぱん』（ＮＨＫ朝ドラ）。９月２３日放送回で、ついに「ばいきんまん」が登場し、ネット上で「ばいきんまん様キター」などと盛り上がっている。

ドラマ冒頭、のぶがアンパンマンが近所の子供に好評であることを嵩に伝えた。嵩はほほ笑み、「ミュージカルをやってひとつ思ったことがる。悪役だよ。もっとチャーミングで愛すべき悪役」として生み出した。画用紙に「ばいきんまん」と書かれ、アニメでお馴染みのキャラクターの原型と思われる絵があった。

ドラマ後半、夜にのぶが夜食をもって嵩の部屋に入るシーンでは、嵩が「のぶちゃん、どうしよう。どんどんキャラクターが動き出したんだ。手が追いつかないよ」と筆を勢いよく走らせている。のぶが「見ていい？」とのぞき、画用紙には「カレーぱんまん。おむすびマン。しょくぱんまん」とアンパンマンでお馴染みのキャラクターがそろっていた。のぶは言葉にしなかったがジャムおじさんの絵もあった。のぶは「すごい」とほほ笑んだ。

人気キャラクターの登場にネットでは「はひふへほぉ バイキンマン、とぉーじょ」「ばいきんまんきゅんの爆誕だー！！」「愛される悪役・ばいきんまんを生んでくれてありがとう」などの声があふれた。