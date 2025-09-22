news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「『電話中に叫び声』帰宅直後に女性刺され…知人男を逮捕」のニュースについてお伝えします。

今月21日午後11時40分ごろ、宮崎県新富町で30代の女性が帰宅したところ、家の中にいた男に刺される事件が起きました。

近所の住民

「12時頃にサイレンが2、3台家の前通ってるなと感じて窓開けてみたらあっちに行ってるなとわかりました」

警察によりますと、女性は家族と同居していて、夜に帰宅したところ、家の中に知り合いの男がいたというです。男は刃物のようなもので女性の腹部と右の太ももを刺して、逃走。女性と電話していた知人が「電話中に叫び声が聞こえそのまま電話が切れた」と通報しました。警察が駆けつけたところ、現場には女性を刺したとみられる刃物のようなものも残されたままだったということです。女性は意識があり、病院に搬送され治療を受けています。