TWICEが、明日9月22日放送の『しゃべくり007』（日本テレビ系）にゲスト出演する。

（関連：【画像あり】TWICEがしゃべくりメンバーとショート動画の撮影にもチャレンジ、『しゃべくり007』場面カット）

TWICEがメンバー9人全員で日本のバラエティ番組へ出演するのは、今回が初めてのこと。TWICEの大ファンだという堀内健（ネプチューン）は「今もう泣きそうだよ」と感激。ライブに2回足を運んでいることを嬉しそうに伝え、楽曲を口ずさみながら振付をして見せると、TWICEメンバーから歓声が上がる。上田晋也（くりぃむしちゅー）から「TWICEの魅力を教えて」と言われた堀内は、隣のDAHYUN（ダヒョン）にギャグを無茶振りする。

彼女たちは、安室奈美恵に憧れる“アムラー”ブームが巻き起こった1990年代後半生まれ。SANA（サナ）は「お母さんがちょうどアムラー世代」「その影響で（安室さんを）好きになって」といい、MOMO（モモ）、SANA、MINA（ミナ）の3人によるユニット MISAMOとして安室の楽曲「NEW LOOK」をカバーした際の思いを語る。MOMOは「大好きな方なので、（イメージを）壊してはいけない」とコメントし、MINAも「この曲をどうやってアレンジするか、会社とミーティングを何回も（した）」と続けた。

また、メンバーの“リアルすぎるトーク”も。MINAは「移動中は8時間、10時間ずっとゲーム」、NAYEON（ナヨン）は「ショッピングが好き」と明かし、渋谷のカプセルトイのショップに行ったエピソードも語る。CHAEYOUNG（チェヨン）は昔から絵を描くのが大好きということで、しゃべくりメンバーの似顔絵を即興で描くことに。

そんな中、JEONGYEON（ジョンヨン）がメンバーに怒ることが多いというエピソードが飛び出す。TZUYU（ツウィ）は「そのおかげで韓国語のことわざを覚えました」と話すが、JEONGYEON本人は「趣味は怒ること」と反応。そんなTWICEの日常に迫るトークも展開される。

サバイバルオーディション番組『SIXTEEN』を経て誕生し、長年活動を続けるTWICE。この番組参加につながった、所属事務所 JYPエンターテインメントに練習生として入ったきっかけについても語る。MOMOは「YouTubeにお姉ちゃんと一緒に踊った動画をお母さんがあげて、JYPからメッセージが…」と明かす。SANAは15歳のとき「友達とショッピングをしていて」事務所に声をかけられ、MINAも同じく「お母さんと百貨店でお買い物していて」声をかけられたという。

NAYEONは「近所のダンス練習場で1人で練習していました」「（練習生となるためのオーディションに）合格したあと親に話す」、JEONGYEONは「公開オーディションで受賞、練習生に」、JIHYO（ジヒョ）は「8歳から練習生になり、小学校高学年になってからは日曜日以外、毎日（レッスンに）行っていました」、TZUYUは「ダンス動画を見たJYPがスカウト」などと、改めて振り返る。

さらにスタジオでは、TWICEがパフォーマンスを披露。その後は、しゃべくりメンバーと共にショート動画の撮影にチャレンジする。MOMOが“かわいい系”と“かっこいい系”の2つを提案し、特に“かっこいい系”はTWICEの楽曲「ENEMY」に合わせたチャレンジ動画に。しゃべくりメンバーにはTWICE直々に振りが伝授され、撮影もJIHYOが行う。

（文＝リアルサウンド編集部）