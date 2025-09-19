¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¡¢30¼þÇ¯ÆÃÊÌ´ë²è¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡ÈZERO¡É¡Ö¹©Æ£¿·°ì¿åÂ²´Û»ö·ï¡×ÊüÁ÷·èÄê
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ï 1996Ç¯1·î8Æü¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é 1,100ÏÃ¤òÄ¶¤¨¡¢2026Ç¯¡¢30¼þÇ¯YEAR¤Ø¡£¤½¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡ÈZERO¡É ¹©Æ£¿·°ì¿åÂ²´Û»ö·ï¡Ù¡£2026Ç¯1·î¡¢1»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÇÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
Êª¸ì¤Ï¡¢¹õ¤º¤¯¤á¤ÎÁÈ¿¥¤ÎÌô¤Ç¡È¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¡É¤Ë¤Ê¤ë¾¯¤·Á°¡½¡½¡£¹â¹»À¸ÃµÄå¡¦¹©Æ£¿·°ì¤Ï¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌÓÍøÍö¤ÈÊÆ²Ö¿åÂ²´Û¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÜÅª¤Ï¡¢ÊÌµïÃæ¤ÎÍö¤ÎÎ¾¿Æ¡¦ÌÓÍø¾®¸ÞÏº¤ÈÈÞ±ÑÍý¤òÃçÄ¾¤ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎºîÀï¡Ö¿åÂ²´Û¥É¥Ã¥¥êºÆ²ñ¥é¥Ö¥é¥ÖÉü³èÂçºîÀï¡×¤Î²¼¸«¡£¤·¤«¤·¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ï°ì½Ö¤Ç½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤ë¡£¿Í¤À¤«¤ê¤ÎÀè¤ËÉº¤¦°ÛÍÍ¤Ê¶õµ¤¤Ë¡¢¿·°ì¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤ò»¡ÃÎ¤·¡¢Íö¤Ë·¸°÷¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦»Ø¼¨¤¹¤ë¡£¶«¤ÓÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼»ö·ï¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤«¿Ò¤Í¤ëÍö¤Ë¡¢¿·°ì¤Ï¡ÖÆ÷¤¤¤À¤è¡×¤ÈÅú¤¨¡Ä¡Ä¡£·ì¤ÎÆ÷¤¤¤òÓÌ¤®¤Ä¤±¤Æ¸½¾ì¤ØÉë¤¡¢»ý¤Æ¤ë´¶³Ð¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò»È¤Ã¤ÆÈÈ¿Í¤ò³ä¤ê½Ð¤¹¡¢Èì¿§¤Î¹â¹»À¸ÃµÄå¤Î¿äÍý·à¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ö·ï¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ÎÆü¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë¡È¤â¤¦°ì¤Ä¤Î²¼¸«¡É¤¬¡Ä¡Ä¡ª¡©
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¿åÂ²´Û¤ò³Ú¤·¤à¿·°ì¤ÈÍö¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¡£¤Þ¤À¸òºÝ¤¹¤ëÁ°¤Î½é¡¹¤·¤¤µ÷Î¥´¶¤ÎÆó¿Í¤¬¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¡¢£¹·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¡¦21Æü¡ÊÆü¡ËµþÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖµþÅÔ¹ñºÝ¥Þ¥ó¥¬¡¦¥¢¥Ë¥á¥Õ¥§¥¢ 2025¡Êµþ¤Þ¤Õ¡Ë¡×¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¥Ö¡¼¥¹¤Ç¸ø³«¡£µþ¤Þ¤Õ¤Ç¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ÖÀÐ´¬¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤ä¡¢ÀÄ»³¹ä¾»¥¢¥ï¡¼¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö¿¿¡¦»øÅÁ YAIBA¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦ÀÄ»³¹ä¾»ÀèÀ¸¤¬¡Ö¥Þ¥ó¥¬¾Â¡×ÈÖÁÈºÇÂ¿¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿Ä¾É®¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÅù¤âÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎPV¤ò¸ø³«¡£Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó 2026¥«¥ì¥ó¥À¡¼ ¡ÁTV¥¢¥Ë¥á30¼þÇ¯µÇ°ÈÇ¡ÁÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¤Î2026Ç¯Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤âµþ¤Þ¤Õ¤Ç¸ø³«¡£2026Ç¯ÈÇ¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÎãÇ¯°Ê¾å¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÇÅÐ¾ì¡£¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥³¥Ê¥ó¡¢Íö¡¢¾®¸ÞÏº¡¢¾¯Ç¯ÃµÄåÃÄ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¤¢¤Î¿ÍÊª¡É¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×!?
È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢1·î¡¦4·î¡¦6 ·î¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò²ò¶Ø¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢30¼þÇ¯ÈÇ¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ»Å³Ý¤±¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÈTV¥¢¥Ë¥á¤¬´°Á´Ï¢Æ°¡£2026Ç¯1·î¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë¤Ï¡¢1·î¤Î¥Í¥¯¥¹¥È¥³¥Ê¥ó¥º¥Ò¥ó¥È¸å¤Ë½é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤òºÎÍÑ¡£¤½¤·¤Æ¡¢2·î°Ê¹ß¤âËè·î¡¢ÊüÁ÷¸å¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëºÇ¿·¥¤¥é¥¹¥È¤¬Íâ·î¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¹¹¿··¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£