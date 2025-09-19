¡ØÀ¤³¦Î¦¾å¡Ù¿¥ÅÄÍµÆó¤È¤Î ¡ÈÌ¾¥³¥ó¥Ó¡É ¤¬°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÉü³è¡ª ¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç´¿´î
¡ÔÃæ°æÈþÊæ¤µ¤ó¥¥¿¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¤³¤ì¤¾À¤³¦Î¦¾å¡ª¡Õ
¡¡¸½ºß¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¡£³«ºÅ6Æü¤á¤È¤Ê¤Ã¤¿9·î18Æü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÉüµ¢ÂÔË¾ÏÀ¤Î¶¯¤«¤Ã¤¿Ãæ°æÈþÊæ¤¬ÅÐ¾ì¡£X¤Ë¤ÏËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤Ê´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢¡ÖÃæ°æÈþÊæ¤µ¤ó¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡ÖÃæ°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Ç3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËÉüµ¢¤·¤¿¿¥ÅÄÍµÆó¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢1997Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Þ¤Ç¡¢25Ç¯´Ö¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÃ´Åö¡£2022Ç¯¤òºÇ¸å¤Ë¡¢¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1991Ç¯°ÊÍè¡¢34Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅìµþ³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Âç²ñ¤Ç¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÉüµ¢¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ä¹Ç¯¤Î ¡ÈÀ¤Î¦¡É ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿·Þ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ°æ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼ä¤·¤¬¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î¿¥ÅÄ¡¢¹¾Æ£°¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¹â¶¶¾°»Ò¤Ë¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿º£ÅÄÈþºù¡¢±þ±ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤ë9¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡õTEAM¡×¤ÎK¤Ê¤É¤¬Ãæ·Ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢18Æü¤ÎÃæ·ÑÄ¾Á°¤Î¡ØN¥¹¥¿¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¡¢¿¥ÅÄÍµÆó¤¬¡Öº£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤¤ç¤¦¤Ï¤ªµÙ¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿À¤³¦Î¦¾å¤ÎÃæ·Ñ¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÃæ°æÈþÊæ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤À¡£¿¥ÅÄ¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¤È¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤«¤é¡¢X¾å¤¬¤ªº×¤êÁû¤®¤Ë¡£
¡ÔÃæ°æÈþÊæ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ì¤Ð¡Ä¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿À¤³¦Î¦¾å¤Þ¤µ¤«¤³¤ÎÆó¿Í¤¬Â·¤¦¤È¤Ï¡ª¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¤³¤ì¤Ç¤³¤½»ä¤ÎÂç¹¥¤¤ÊÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç¤¹¡ª¡Õ
¡ÔÃæ°æÈþÊæ¤µ¤ó¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤ÇÍè¤Æ¿¥ÅÄÍµÆó¤µ¤ó¤â´ò¤·¤½¤¦¡¡¹¾Æ£°¦¤µ¤ó¤äº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¡¢¹â¶¶¾°»Ò¤µ¤ó¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤±¤ÉÀ¤³¦Î¦¾å¤À¤±¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î2¿Í¤Ç¤¹¤Í¡¼¡ª´Ñ¤Æ¤ë¼«Ê¬¤â¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡ª¡ª¡Õ
¡ÔÁ°¡¹²óÂç²ñ¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡ÄÀ¤³¦Î¦¾å¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¿¥ÅÄÍµÆó¤ÈÃæ°æÈþÊæ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢Ãæ°æ¤ÎÉüµ¢¤ò´î¤Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖSNS¤Ê¤É¤ò´Ñ¤ë¤È¡¢º£Âç²ñ¤Ï¡Øº£ÅÄÈþºù¤ò¸«¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Æ°µ¡¤ÇÀ¤³¦Î¦¾å¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥óÁØ¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Î²£¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤É¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¥Ý¥¹¥È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¡¢Ãæ°æ¤µ¤ó¤Ï25Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢»þ¤ËË½Áö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ ¡ÈÌ¾¥³¥ó¥Ó¡É ¤È¤·¤Æ¡¢À¤Î¦¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¿®Íê¤â¸ü¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ÀÎ¤«¤éÀ¤³¦Î¦¾å¤ò´Ñ¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Ãæ°æ¤µ¤ó¤ÎÉüµ¢¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Ãæ°æÈþÊæ¤¬¡Ä¡Ä¥¥¿¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡¡Ì¾¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Îµ¢´Ô¤Ë¡¢¿¥ÅÄÍµÆó¤âÆâ¿´¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£