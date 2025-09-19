職場のトイレ使用で派遣差別!？ きっかけは「正社員が個室を使えなかったから」

派遣社員というだけで、不合理な扱いに苦しむことがある。某大手メーカーのグループ会社で働いていた40代男性は、そんな悔しい経験をした一人だ。

男性は技術者派遣として、「開発実験棟」と呼ばれる施設に勤務していた。しかし、そこで正社員と派遣社員を隔てる大きな壁を目の当たりにした。（文：湊真智人）

「開発実験棟のトイレを派遣社員は使用できなかった」

3階建てのこの施設には、トイレが1、2階にしかなかった。その少なさゆえ、かつてこんなトラブルが起こった。

「開発実験棟の個室トイレ（大）にたまたま派遣社員が入っていて、正社員が使えなかった」

些細な出来事だが、なんとこの一件が原因で、トイレの使用に以下のような「優先使用権」が定められてしまった。

「１に正社員、２に定年後再雇用社員、３に契約社員、パート、アルバイトとのことでした。派遣社員は社外の人間なので、一般の来客者が使用する事務管理棟の１階のロビーのトイレを使用するように言われました」

同じ職場で働いているのに、別棟の来客用トイレしか使えないのだ。これでは、疎外感を覚えるだけでなく時間の無駄だろう。しかもこの職場では、服装によって雇用形態がすぐわかるようになっていた。

「正社員と派遣社員は作業服とヘルメットの色、デザインが違うので、ひと目で違いが分かりました」

これは差別ではなく「区別」だという言い分もあるかもしれないが、派遣社員からすれば格差を助長させる仕組みだろう。辟易した男性は、半年後にこの派遣先を辞めたと話している。労働者の尊厳を傷つける風潮からは、身を引いて正解だったろう。

