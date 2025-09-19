BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ちいかわ ～なんかほっこり ちいかわの湯～」を9月19日よりセブン‐イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、イトーヨーカドー、ゆめタウン、ちいかわらんど、一番くじONLINEなどで販売する。価格は1回750円。

本商品は、銭湯をモチーフにしたちいかわたちのグッズが当たる一番くじ。A賞からD賞には、ちいかわ・ハチワレ・うさぎが銭湯でまったりしているフィギュア、ちいかわとハチワレが出迎えてくれる番台フィギュア、うさぎとくりまんじゅうが湯上りに乾杯している姿のフィギュア、モモンガと古本屋の洗い場フィギュアが登場する。他にも、湯あがりグラス、銭湯ラバーチャームコレクションなどがラインナップしている。

また、最後のくじを引くともらえるラストワン賞には、ちいかわ・ハチワレ・うさぎのぬいぐるみがくっついた「一緒にほっこり♪湯あがりクッション」が用意されている。

A賞 ほっこり銭湯小物入れフィギュア

全1種

サイズ：約16cm

引き出しにちょっとした小物を収納できる

※フィギュアは固定となり、取り外し出来ません。

B賞 いらっしゃいませ★番台フィギュア

全1種

サイズ：約9cm

番台にはペン等を収納できるスペースも

※フィギュアは固定となり、取り外し出来ません。

C賞 ぷはぁ～！湯あがりフィギュア

全1種

サイズ：約10cm

うさぎとくりまんじゅうは単体でも飾れる

ドリンクボックスは蓋が開くので、ちょっとした小物を収納できる

D賞 かわいい？洗い場フィギュア

全1種

サイズ：約9cm

古本屋の横には小さい桶があり、ピアス等の小さいものを入れることができる

ミラー越しにモモンガと目が合うフィギュア

※フィギュアは固定となり、取り外し出来ません。

E賞 湯あがりグラス

全4種（選べる）

サイズ：グラス 約8cm、牛乳瓶 約14cm

F賞 銭湯ラバーチャームコレクション

全8種（選べる）

サイズ：約6cm

G賞 ステーショナリー

全5種（選べる）

サイズ：付箋台紙 約18cm（付箋 約5.5cm）、メモ 約9.5cm、クリアファイル A4、チケットホルダー 約25cm、ステッカー 約8cm、メッセージカード 約14cm

それぞれにステッカーとエンボス加工が可愛いメッセージカードが付いている。

H賞 ファブリックコレクション

全6種（選べる）

サイズ：巾着 約22cm、ジャガードタオル 約25cm、ふわふわタオル 約25cm、フェイスタオル 約60cm

ラストワン賞 一緒にほっこり♪湯あがりクッション

サイズ：約60cm

ダブルチャンスキャンペーン

「A賞 ほっこり銭湯小物入れフィギュア」と同一の賞品が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンが発売日から12月末日まで開催される。当選数は1,000個。

※挑戦時点で当選上限に達している場合があります。

※当選数は店頭とオンライン販売の合算となります。

※「A賞 ほっこり銭湯小物入れフィギュア」と同一の賞品となります。

※当選はお一人につき1回までとなります。

※期間は延長される場合がございます。

(C)nagano / chiikawa committee

※発売日は流通により前後する場合があります。

※セブン‐イレブンは店舗によって発売時期が異なります。2025年09月20日(土)及び21日(日)以降の発売となる店舗がございます。