ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式15日（NY時間13:07）（日本時間02:07）
ダウ平均 45845.64（+11.42 +0.02%）
ナスダック 22326.60（+185.50 +0.84%）
CME日経平均先物 44680（大証終比：+200 +0.45%）
欧州株式15日終値
英FT100 9277.03（-6.26 -0.07%）
独DAX 23748.86（+50.71 +0.21%）
仏CAC40 7896.93（+71.69 +0.92%）
米国債利回り
2年債 3.533（-0.023）
10年債 4.030（-0.034）
30年債 4.648（-0.033）
期待インフレ率 2.371（+0.000）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.691（-0.024）
英 国 4.633（-0.038）
カナダ 3.157（-0.031）
豪 州 4.274（+0.059）
日 本 1.587（+0.012）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.30（+0.61 +0.97%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3717.90（+31.50 +0.85%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝114859.06（-996.53 -0.86%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1692万3334（-146829 -0.86%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
