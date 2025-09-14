【Switch2】古本市場が「ポケモン同梱版」を抽選販売！会員限定、応募は《15日23時まで》

新品・中古のゲームを販売する「古本市場」は、2025年10月16日発売の「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」（以下、ポケモン同梱版）の抽選販売の応募を受け付けています。

応募期間は、2025年9月15日23時0分まで。会員が対象です。

これから会員登録しても応募できる！

ポケモン同梱版は、任天堂の新型ゲーム機本体「Nintendo Switch 2」と、ポケットモンスターの新作ゲーム「Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」のダウンロード版がセットになった商品です。

公式サイト内の抽選申し込みページから応募できます。応募には、ふるいちポイントアプリの「登録会員番号（カード番号）」が必要です。

応募前に会員になれば応募できます。応募が完了すると、「ゲスト会員」から「一般会員」へステータスが変わります。ゲスト会員は抽選対象外なので注意してください。

落選者への連絡、お知らせはありません。当選者のみ、9月19日23時ごろをめどに、順次「ふるいちアプリ」お知らせへ配信されます。

購入期間は10月16日から19日まで。応募時に選択した店舗で購入できます。期間を過ぎると、購入権は無効となります。

購入時には、ふるいちアプリの会員番号の提示、現住所の記載がある写真付きの本人確認書（運転免許証、マイナンバーカードなど）の提示が必要です。当選者本人に限り購入できます。

そのほか詳細は公式サイトで確認してください。

