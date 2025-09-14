この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『黒字社長の絶対つぶれない経営学』にて公開された「【経営者・個人事業主必見】絶対に失敗する人の7つの特徴。今すぐ見て対策してください。」で、“倒産させないプロ”として知られる市ノ澤翔氏が、経営者や個人事業主が絶対に避けるべき失敗の要素を徹底解説した。市ノ澤氏は冒頭から「1時間、時間もらっていいですかね? みたいな。いいわけねえだろと。マジで金払え」と、営業マンの“時間泥棒”ぶりに痛烈な一言を放った上で、経営成功の原理原則に切り込んだ。



動画ではまず、「失敗する人の大きな違いは“何を大事にすべきか”の理解がないこと」と語り、「経営者は体が資本。自分の健康すら管理できない人が、事業を軌道に乗せることなどできない」と健康への投資の重要性を説いた。日本で“太っている”ことが就職などに不利とされる現実にも触れ、「自分すら制御できない人が成功できるはずがない」と手厳しい。



続けて、「時間」をもっとも大切にすべき資源として強調。自身や他人の時間を軽んじる人は、同じレベルの人間ばかりを引き寄せてしまい、「成功者の集団には絶対に入れない」とバッサリ。「お金と時間を奪われるのが一番嫌。時間を奪うのはお金を奪うのと一緒」とも指摘し、「頼んでもいないのに“1時間だけ話を～”とか言う営業マンには、5万円払うなら話を聞いてやる」と徹底した“価値観”を披露した。



また、「レスポンスが遅い人」「決断が遅い人」も徹底的に排除。本来すぐ決断するべきことを悩み続けることの無意味さについて、「悩むものは悩んでもムダ。その場ですぐ決めろ」と、経営者に不可欠なスピード感の重要性を語った。



さらに、「人生をビジネスに捧げる覚悟がない人」「付き合うべき人を間違える人」「すぐ諦める人」も失敗の典型だと指摘。「経営者になる以上、24時間365日、事業のことを考え続ける覚悟が必要。成功者と戦うには“ぬるい考え”は通用しない」と言い切る。団体活動の沼にはまるリスクや、「付き合う人間を見極めないと倒産を招く」とも忠告した。



動画の締め括りで市ノ澤氏は、「経営に絶対なんて存在しない。成功するまで、しつこくやり続けろ。とにかく“しつこい人”こそ最後には必ず勝つ」と、持ち前の熱量でエール。視聴者に向けて「今日の学びを活かし、一緒に黒字経営の道を歩こう」と呼びかけた。



配信では「すぐ諦めないで粘り強く、しつこく頑張ることこそ成功の条件」と繰り返し言及。「しつこくても、ダメなときはダメなこともあります」と、実際にラーメン屋で粘っても門前払いされたユーモラスなエピソードを交えつつ、経営者に必要な姿勢をあらためて強調した。