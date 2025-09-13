奈良vs鹿児島 スタメン発表
[9.13 J3第27節](ロートF)
※18:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[奈良クラブ]
先発
GK 15 岡田慎司
DF 2 田頭亮太
DF 3 澤田雄大
DF 5 鈴木大誠
DF 32 ユ・イェチャン
MF 8 堀内颯人
MF 14 中島賢星
MF 23 岡田優希
MF 25 神垣陸
MF 70 川谷凪
FW 17 田村翔太
控え
GK 51 関沼海亜
DF 13 都並優太
DF 40 吉村弦
MF 10 山本宗太朗
MF 20 國武勇斗
MF 41 森田凜
FW 9 酒井達磨
FW 11 百田真登
FW 24 山本駿亮
監督
小田切道治
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 藤嶋栄介
DF 3 杉井颯
DF 4 広瀬健太
DF 6 渡邉英祐
DF 7 千布一輝
MF 5 ジョアオ
MF 14 吉尾虹樹
MF 19 稲葉修土
MF 20 圓道将良
FW 13 近藤慶一
FW 18 河村慶人
控え
GK 16 山内康太
DF 26 川島功奨
MF 8 藤村慶太
MF 27 山口卓己
FW 9 アンジェロッティ
FW 10 武星弥
FW 11 福田望久斗
FW 36 米澤令衣
FW 92 ンドカ・チャールス
監督
相馬直樹
