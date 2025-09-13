［ペットライフ 交遊録］小林まさみさん＜４＞

ラブラドルレトリバーの「ヴァトン」（メス、８歳）は普段、仕事場でもある自宅のリビングダイニングで長い時間を過ごします。

料理の撮影がある時は、カメラマンやスタッフなどたくさんの人が来るのですが、ヴァトンは玄関まで迎えに出て、一人一人にあいさつします。

撮影が始まると、雰囲気を察して２階に上がって下りてきません。撮影が終わり、みなさんが「お疲れさまです」なんて言い合ったり、作ったものを食べたりしていると、空気が緩んだのが分かるみたいで、２階からさっと戻ってきます。

みなさん、「ヴァトン、ヴァトン」と声をかけてかわいがってくれるので、うれしいみたい。やっぱり、人が大好きなんですね。

２年前に盲導犬協会の繁殖犬を引退したヴァトン。彼女を通じてたくさんの出会いがありました。

子犬の時は、きょうだい犬を預かったパピーウォーカーの仲間や母犬を預かっていたボランティアと仲良くなりました。みな家族ぐるみのつきあいで、ヴァトンが子犬の時に小学生だったお子さんは、もう大学生になっています。ヴァトンが繁殖犬になってからは、生まれた子犬を預かるパピーウォーカーとも。

先日も、ヴァトンの子を飼っているボランティアに会いに行ってきました。性格面や身体面から盲導犬にならなかった「キャリアチェンジ犬」の男の子です。

ヴァトンのにおいをかぐと、じゃれついてきたのですが、普段は他の犬にしない行動だそう。「ああ、お母さんだって分かっているのだろうか」と皆で話しました。そういえばヴァトンも子犬の時、母犬と会うと、ずっと顔をなめていましたね。

ボランティアならではのつながりって面白い。こっちから探すこともあれば、向こうから探してきてくれることもあります。「じゃあ会いましょう」って、みなさん気軽に犬を連れて会ってくれます。犬が好きでボランティアに応募した人たちですから、お互いに通じ合うものがあるのかもしれません。

ヴァトンは私たちに新しい景色を見せてくれます。一緒に山登りをしたり、海に出かけたり。夫婦だけだったらきっと行かなかったでしょう。９０歳代の義父もヴァトンと一緒だと海についてきます。ヴァトンにあちこちに連れて行ってもらっている感じです。

ペットショップで出会ったり、保護犬を引き取ったり、犬を飼うまでの道筋って人それぞれですが、私は日本盲導犬協会のボランティアをやって、本当によかったと思っています。真剣に犬と向き合い、たくさんの仲間ができました。興味を持たれた方がいましたら、ぜひ、一歩を踏み出してみてください。（料理研究家）（おわり）

旅先の料理から刺激

この夏、久しぶりの海外旅行でポルトガルに行き、魚介料理を味わってきました。「バカリャウ」という干しダラを使った料理は、日本でも食べたことがありましたが、やっぱり現地で食べると、ひと味違うおいしさがあります。旅先で、その土地ならではの料理に出会うことは、なによりも刺激になります。