「ナイキは客を舐めてる」″遊戯王×エアマックス″がエラーで抽選できず批判殺到
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
スニーカーYouTuber・本日のくっくが、自身のチャンネルで「【スニーカー買う】遊戯王コラボはクソみたいなエラーで参加すらできず！血迷った俺は別のスニーカーを購入しパチンコに明け暮れるのであった！」と題した動画を公開。大人気カードゲーム"遊戯王"とコラボした「ナイキエアマックス95」の抽選販売にて、大規模なシステムエラーが発生し、「応募すらできなかった」と怒りを語った。
事の発端は、9月12日に発売された「遊戯王 × Nike Air Max 95」のSNKRSでの抽選販売にて、大規模な決済エラーが発生し抽選にエントリーができなかったことに起因する。10分間という限られた時間で応募する必要があり、「多くのユーザーがクレジットカードを使って購入を試みています。このエラーを回避するためには支払方法をApple Payに切り替えることをお勧めします」という画面が表示され続け、結局そのまま10分が経過したのだ。なお、SNKRSはApple Payでの支払いには未対応である。
X（旧Twitter）でもトレンド入りするほど話題になり、同時に生放送をしていた本日のくっくのライブ配信には2,000人以上の視聴者が集まり、本件に関するコメントが絶え間なく流れていた。
後のアンケートにより、なんと8割以上のユーザーがエントリーすらできなかったことが判明。ほとんどのユーザーが応募すらできず、運良くエントリーできた人のみで抽選が行われ、さらにそこから"選ばれし者"だけが購入できたというわけだ。
本日のくっく氏曰く、この遊戯王とナイキのコラボについてはナイキ側もかなりプロモーションをしていたようで、街中にポスターが貼られていたり、ポップアップの開催やナイキ仕様の遊戯王カードの制作など、スニーカーファンや遊戯王ファンの期待が最高潮に高まっていたとのこと。そんな中、「いざ蓋を開けてみたら、ほとんどの人がエントリーできないっていうね。いやーこれはひどいですね」と痛烈に批判。「以前にも同じようなことがあったし、これがナイキなんですよ。ザ・殿様商売」と繰り返される不具合とナイキの経営姿勢に苦言を呈した。
一方で、ナイキへのクレームについて「声を上げることも大事だが、応対する担当者も人であり感情がある。問い合わせをするならそういうことも念頭に置いて」と配慮を呼びかけた。
最後にくっく氏は「今回の一件で1番かわいそうなのは、プロモーションを担当した人たち。これまでずっと盛り上げてきたのに最後こんなエラーで…」と現場スタッフへの思いやりも見せた。なお彼はその後、"ナイキエアマックスプラスティエンポ"という同日に発売されたスニーカーを購入し、「あんなにナイキに文句言ったのに…俺は一生ナイキの手の上で踊らされてる…」と語った。
