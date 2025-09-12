Nintendo Switch Online＋追加パックの加入者が遊べるコンテンツに、任天堂のバーチャルボーイを遊べる「バーチャルボーイ Nintendo Classics」が2026年2月17日に登場すると発表されました。Nintendo Switch 2あるいはNintendo Switch本体を装着することで実機でのプレイを再現できる専用ハードも発売されます。

Nintendo Switch Online＋追加パックの加入者向けのお知らせ



赤いゴーグル状の筐体が特徴のゲームハードが映し出されました。



1995年に任天堂から発売された3Dゲーム機「バーチャルボーイ」がNintendo Classicsに登場。



赤色LEDを使って表現される3D表現が特徴。



当時はこのゴーグル状の筐体に直接顔をつけて、のぞきこむようにプレイしていました。



バーチャルボーイ Nintendo Classicsが登場するにあたって、なんとNintendo Switch 2またはNintendo Switchの本体を差し込むことで、実機でのプレイを再現できるハードウェアも発売されることが発表されました。



マリオテニス



ギャラクティック・ピンボール



テレロボクサー



15タイトルが配信予定となっています。



バーチャルボーイ Nintendo Classicsは2026年2月17日(火)に配信されます。



「バーチャルボーイ」を遊ぶために必要な専用ハードはマイニンテンドーストアで2025年9月9日から予約開始。実機を忠実に再現したモデルのほか、簡単に遊べるペーパーモデルも用意されるとのことです。



なお、実際にプレイするとこんな感じの見た目になります。



ホラーゲーム「零 〜紅い蝶〜 REMAKE」は2026年初頭発売。

「スイカゲーム ぷらねっと」は2025年冬配信。

「メトロイドプライム4 ビヨンド Nintendo Switch 2 Edition」2025年12月4日に発売されることが発表されました。

サムスとサムス＆ヴァイオラのamiiboは2025年11月6日、サイラップスのamiiboは2025年12月4日に発売されます。



「ドンキーコング バナンザ」の有料追加コンテンツ「DKアイランド&エメラルドラッシュ」は、2025年9月13日からニンテンドーeショップで配信開始。また、体験版も同日配信されています。

続いて登場したのは、メタモン。



メタモンが人間の女の子に変身。



出会ったポケモンの技を吸収します。



いろんなポケモンと出会い、道具を作り、土地を開拓していきます。



家や畑ができていき、どんどん街として発展していきます。



Nintendo Switch 2向けタイトル「ぽこ あ ポケモン」は2026年春発売。

Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Editionは2025年10月16日(木)発売。

また、有料追加コンテンツ「M次元ラッシュ」のリリースも予告されました。2025年冬発売予定で、価格は税込3000円です。

Nintendo Switch 2版「真・三國無双 ORIGINS」は2026年1月22日発売。

もうすぐ発売されるソフトラインナップも紹介されました。

そして「スーパーダンガンロンパ２×２」もNintendo Switch 2に登場することが明らかに。2026年発売予定です。

バイオハザードシリーズの最新作「バイオハザード レクイエム」は、「バイオハザード：アウトブレイク」に登場したアレッサとその娘グレースが登場。Nintendo Switch 2でも2026年2月27日に発売されます。

そして、Nintendo Directの最後に紹介されたのが、「ファイアーエムブレム」シリーズの最新作となる「ファイアーエムブレム 万紫千紅」。Nintendo Switch 2で2026年に発売されます。

