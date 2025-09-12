あのバーチャルボーイがプレイできる「バーチャルボーイ Nintendo Classics」が2026年2月17日に登場、遊ぶために必要な専用ハードも発売
Nintendo Switch Online＋追加パックの加入者が遊べるコンテンツに、任天堂のバーチャルボーイを遊べる「バーチャルボーイ Nintendo Classics」が2026年2月17日に登場すると発表されました。Nintendo Switch 2あるいはNintendo Switch本体を装着することで実機でのプレイを再現できる専用ハードも発売されます。
「Nintendo Switch Online ＋ 追加パック」に「バーチャルボーイ」が登場。
『バーチャルボーイ Nintendo Classics』は、2026年2月17日（火）配信。
Nintendo Switch Online＋追加パックの加入者向けのお知らせ
赤いゴーグル状の筐体が特徴のゲームハードが映し出されました。
1995年に任天堂から発売された3Dゲーム機「バーチャルボーイ」がNintendo Classicsに登場。
赤色LEDを使って表現される3D表現が特徴。
当時はこのゴーグル状の筐体に直接顔をつけて、のぞきこむようにプレイしていました。
バーチャルボーイ Nintendo Classicsが登場するにあたって、なんとNintendo Switch 2またはNintendo Switchの本体を差し込むことで、実機でのプレイを再現できるハードウェアも発売されることが発表されました。
マリオテニス
ギャラクティック・ピンボール
テレロボクサー
15タイトルが配信予定となっています。
バーチャルボーイ Nintendo Classicsは2026年2月17日(火)に配信されます。
「バーチャルボーイ」を遊ぶために必要な専用ハードはマイニンテンドーストアで2025年9月9日から予約開始。実機を忠実に再現したモデルのほか、簡単に遊べるペーパーモデルも用意されるとのことです。
なお、実際にプレイするとこんな感じの見た目になります。
ホラーゲーム「零 〜紅い蝶〜 REMAKE」は2026年初頭発売。
「スイカゲーム ぷらねっと」は2025年冬配信。
「メトロイドプライム4 ビヨンド Nintendo Switch 2 Edition」2025年12月4日に発売されることが発表されました。
サムスとサムス＆ヴァイオラのamiiboは2025年11月6日、サイラップスのamiiboは2025年12月4日に発売されます。
「ドンキーコング バナンザ」の有料追加コンテンツ「DKアイランド&エメラルドラッシュ」は、2025年9月13日からニンテンドーeショップで配信開始。また、体験版も同日配信されています。
続いて登場したのは、メタモン。
メタモンが人間の女の子に変身。
出会ったポケモンの技を吸収します。
いろんなポケモンと出会い、道具を作り、土地を開拓していきます。
家や畑ができていき、どんどん街として発展していきます。
Nintendo Switch 2向けタイトル「ぽこ あ ポケモン」は2026年春発売。
Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Editionは2025年10月16日(木)発売。
また、有料追加コンテンツ「M次元ラッシュ」のリリースも予告されました。2025年冬発売予定で、価格は税込3000円です。
Nintendo Switch 2版「真・三國無双 ORIGINS」は2026年1月22日発売。
もうすぐ発売されるソフトラインナップも紹介されました。
そして「スーパーダンガンロンパ２×２」もNintendo Switch 2に登場することが明らかに。2026年発売予定です。
バイオハザードシリーズの最新作「バイオハザード レクイエム」は、「バイオハザード：アウトブレイク」に登場したアレッサとその娘グレースが登場。Nintendo Switch 2でも2026年2月27日に発売されます。
そして、Nintendo Directの最後に紹介されたのが、「ファイアーエムブレム」シリーズの最新作となる「ファイアーエムブレム 万紫千紅」。Nintendo Switch 2で2026年に発売されます。
