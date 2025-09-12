〈救急隊員が「地面に落ちていた鼻を…」路上でクマに襲われた男性は“顔のほとんどを失う”事態に…クマが顔面を狙う事件はなぜ起きるのか？〉から続く

2025年の夏は全国各地でクマの目撃や襲撃が相次いだ。知床半島・羅臼岳で登山中の男性がヒグマに襲われ、遺体で発見された事件に衝撃を受けた人も多いだろう。ランニング中や人家でクマに襲われるケースも多い。クマに出会ったら、ケガをしたらどうすればよいのか。

【画像】救急隊員が「地面に落ちていた鼻を…」“顔のほとんどを失う”事態になった男性のその後の記録、トレイルカメラに映った親子熊の姿、“怪物ヒグマ”による水にぬれた不気味な足跡などの写真を見る

搬送直後には、“顔のほとんどを失った”としかいいようのない状況から、奇跡といってもよいほどの回復ぶりを見せるケースもあるという。『クマ外傷 クマージェンシー・メディシン』の編著者である秋田大学医学部の中永士師明（なかえ・はじめ）医師に話を聞いた。（全2回の2回目／前編を読む）

◆ ◆ ◆

不意打ちの襲撃がほとんど「対処する暇もなかった」

クマに出会ってしまったら、どうすればいいのか。全国でクマの出没が相次ぐ昨今、しばしばその対処法が話題になる。一般的には「クマから目をそらさず、背中を見せないようにゆっくりと後ずさりしながら、その場を離れる」ことが推奨されている。目をそらしたり、背中を見せた瞬間、クマは襲ってくるからだ。

では中永医師らが担当したクマに襲われた患者たちの場合はどうだったのだろうか。

「それが『薮の中から突然クマが飛び出してきて、対処する暇もなかった』というケースがほとんどでした。中には自転車に乗っているときにクマに襲われたけど、襲われたときの記憶がまったくないという人もいました」

驚いたことに、クマに襲われたにもかかわらず、自力で家に帰ってしまい病院に来ない人も一定数いるという。

「人間は生命の危機に直面すると、副腎からアドレナリンが大量に分泌されます。このアドレナリンには、血管を収縮させて外傷による出血を抑えたり、感覚器を一時的に麻痺させて、痛みを感じないようにする作用があるんです。そのため襲われた直後は、外傷を負っているのに、痛みをほとんど感じない患者さんもいるんです」

痛みがないので「病院に行くまでもない」と自分で判断してしまうわけだが、帰宅したところで傷を見た家族が仰天して病院に連れてくることになる。

「それで入院して少し落ち着いたところで、アドレナリンが切れるのか、皆さんものすごく痛がりますね」

クマの爪や牙による傷は小さく見えても…

中永によると「クマ外傷の場合、小さな傷に見えても油断できない」という。

「例えば、左腕に1cm程度の小さな裂傷があるだけなのに、実は上腕骨を粉砕骨折していたというケースもありました。クマの爪や牙による傷は、表面上は大したことないように見えて、深部組織にまで達していることが多いのです。そのため直視で深部が確認できるくらいまで必要十分に皮膚を追加切開し、汚染組織があれば切除するなどの治療が必要になります。とくに四肢の傷は顔面に比べて感染症を起こしやすく、骨が感染すると難治性の骨髄炎になることもある」

だから、クマに襲われたときは、たとえそれがどんなに小さな傷であっても病院を受診する必要がある――これも中永らがクマ外傷の症例を重ねる中で得られた知見のひとつといえる。

それにしても、中永たちが担当した患者のほとんどが、「ゆっくりと後ずさり」する時間的な余裕もないまま、突然襲われているという事実には正直驚かされた。そもそも普通、クマというものは人間の存在を関知したら、これを避けるように行動するとされている。もし避けられずに人間と遭遇してしまった場合でも、攻撃に移る前に警戒・威嚇というフェーズがあるものだ。そのフェーズを経ずにいきなり攻撃しているのだとしたら、いったい日本のクマに何が起きているのだろうか。



『クマ外傷 クマージェンシー・メディシン』（新興医学出版社）。“顔のほとんどを失う”事態になった70代男性が、再接合手術などを経て奇跡的ともいえる回復ぶりを見せるなど、多数の症例が掲載されている。中永医師は「目だけは治せません。クマにはたかれて目が飛び出したり、眼球破裂になってしまうと、失明するしかない」と警鐘を鳴らす

近年のクマ被害に生じた“ある変化”

県土の約7割を山林が占める秋田県は、もともとクマによる人身事故が全国的に見ても多い地域である。だが中永は、近年の県内におけるクマ被害の状況には“ある変化”が生じていると指摘する。

「以前は、山菜採りなどで山林の中に入った人がクマに襲われるというようなケースが圧倒的に多かったんです。いわばクマのテリトリーに人間が入っていったことによる事故でした。ところが近年では、市街地に侵入してきたクマに出くわした人間が襲われることが増えてきた。人間のテリトリーの中で襲われているわけです」

その結果、皮肉なことにクマに襲われた患者が病院に搬送されるまでの時間は、以前に比べて短くなっているという。

昨年11月には秋田市内土崎港のスーパーマーケットの中にクマが侵入し、開店準備中だった男性従業員を襲う事故（男性は頭にケガ）が起きている。現場は土崎港と名の付く通り、海に面した港町であり、最寄りの山林までは少なくとも4、5kmは離れており、通常であれば、クマが出るとは考えづらい場所だ。

クマが市街地に出没する理由としては、（1）夏から秋にかけてクマの主食となるドングリなど木の実類が山で凶作となり、エサを求めて人里まで降りてくる（2）若いオスが繁殖期に交尾相手を求めて移動し、人里に迷い込む（3）山林破壊や里山の荒廃により、ヒトとクマの生息域が接近し、人里周辺で生活する人慣れしたクマ（アーバンベア）が増えた、といったことが考えられる。いずれにしろ人里に迷い込んだクマは極度の興奮状態、もしくはパニック状態にある。そういうクマが人と遭遇した場合は、一種の防衛行動として即座に攻撃に転じる可能性が高い。

最大のクマ対策は「出会わないこと」

今や秋田に限らず、全国的にクマの出没件数は増加傾向にあり、人里付近での人身事故も増えている。今年7月には岩手県で民家に侵入したクマが、家の中にいた老婆を襲って死亡させるという前代未聞の事故も起きている。

そうした状況で人間ができる最大のクマ対策は「出会わないこと」に尽きる。

「例えば春に山菜をとりに山へ行くのは、クマのテリトリーに入ることに他なりません。

極力控えるべきだと思います。やむをえず山に入る場合はクマ鈴はもちろん、ヘルメットやヘッドキャップ、耐切傷性のあるケプラー軍手などを着用することを推奨しています。

さらに都市部であっても、いつどこでクマが出てもおかしくないという意識で行動することが求められると思います」

秋田県では2024年から「クマダス」（ツキノワグマ等情報マップシステム）を運用し、県内におけるクマの出没情報をリアルタイムで表示している。例えば2025年7月25日〜2025年8月8日までの2週間での出没情報は実に411件に達している。同じ個体に関する情報が複数寄せられているにしても、かなりの数である。

「今も毎日のように目撃情報が寄せられています。ただこのクマダスの運用が始まってから、人身事故は減っているんです。2023年には年間70例だったクマ外傷の傷病者数は、24年は11件にまで減少しました。出没情報が出れば、警察のパトカーも巡回して注意喚起を促しますし、住民の方もより注意して生活するようになるので、こうした取り組みは効果があると思います」

「重傷の顔面外傷は免れました」生死を分ける“防御姿勢”とは？

それでも不幸にして、クマと出会ってしまった場合、生死を分けるポイントはどこにあるのだろうか。

「とにかく顔と首を守ることです。先ほども言ったとおり、目は治せませんし、顔には重要な神経がたくさん通っています。首はやはり頸動脈をやられると生命に関わるので」

顔と首を守るために中永が推奨するのが、図の防御姿勢である。

「首の後ろに両手を組んで、うつ伏せになったり体を丸めたりして、顔を地面に伏せることで、顔と首を守る姿勢ですね。クマは人間を食べるために近づいてくるわけではないので、しばらく攻撃すると立ち去ります。実際に私どもが担当した患者さんで、山菜とりの最中にクマに襲われたものの、この防御姿勢をとって重傷の顔面外傷は免れました」

それでも、顔面・頭部に挫滅創（咬み潰されたような傷）、鼻骨骨折、右指骨骨折、左橈骨骨折などの傷を負ったというから、クマによる攻撃がいかに強力なものであるかがわかる。

「クマが立ち去った後で、パニックにならないことが大事です。出血が激しければタオルやシャツで圧迫止血を行うなどの応急処置をする。そして何よりもすぐに救急車を要請することです。重傷外傷では、いかに早く本格的な止血術を開始するかが重要で、受傷から1時間が『ゴールデン・アワー』と言われており、これを超えると死亡率は3倍に跳ねあがってしまいます。どんな場合でも携帯電話などの連絡手段を持つことは必須です」

何よりも大切なことは、と最後に中永はこうつけ加えた。

「決して諦めないことです。どんなに重傷に見えても、たとえ鼻がとれてしまったとしても、治療によってかなりの程度まで回復できることがわかっています。だから決して諦めず、パニックにならずに、防御姿勢をとり、まずは生き延びることを考えてください」

（伊藤 秀倫）