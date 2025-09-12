ピカチュウたちのパッケージ！タイムシークレット「ポケモン」デザインフェイスパウダー・化粧下地
ミネラルコスメブランド「タイムシークレット」初となる、ポケモンデザインのフェイスパウダーと化粧下地が登場。
やさしいくすみカラーが普段使いしやすい、落ち着いた雰囲気のデザインです！
タイムシークレット「ポケモン」デザインフェイスパウダー・化粧下地
発売日：2025年9月18日(木)
取扱店：PLAZA、ロフト、HANDS、アインズ＆トルペ、エピソード、ドン・キホーテなど全国のバラエティーショップ
※発売日はメーカー出荷日となり、購入可能日は店舗により異なります
※発売日よりmsh公式オンラインストア、msh楽天公式ストアからも購入できます
mshが展開するミネラルコスメブランド「タイムシークレット」から、ポケモンデザインのフェイスパウダーと化粧下地が登場。
タイムシークレット初となるポケモンデザインのパッケージは、やさしいくすみカラーが基調になっています。
ポケモンたちの魅力はそのままに、落ち着いた雰囲気で、手に取りやすい上品なデザインです。
日常使いしやすいパッケージなので、オトナ女子も使いやすいコラボデザインに仕上げられています！
タイムシークレット ミネラル 薬用プレストパウダー ピカチュウ
価格：1,980円（税込）
販売名：［医薬部外品］タイムシークレット ミネラル 薬用プレストパウダー ライトオークル・ミディアムオークル・ナチュラルオークル
内容：コンパクト（鏡付）・パフ付、8g
使用方法：パフで軽くなでるように適量をとり、手の甲で余分な粉を落としてから、肌にすべらせるようにつけてください。お化粧直しの際は、ティッシュオフなどで顔の余分な皮脂をとり、ポンポンとおさえるようにお使いください。
「タイムシークレット ミネラル 薬用プレストパウダー」は、ファンデ級のカバー力が特長の、肌あれまでケアするUVプレストパウダーです！
パッケージにはピカチュウが登場。
肌あれ防止成分として「グリチルレチン酸ステアリル」を配合し、ニキビのもとになりにくい処方です。（すべての方にニキビができないわけではありません）
パッチテスト済（すべての方に皮膚刺激が起きないわけではありません）で、アンチポリューション（紫外線や乾燥から肌を守ること）も☆
厚塗り感のない使い心地で、高いカバー力がシミや毛穴、凹凸をカバーしてくれます。
肌にやさしいミネラルパウダーだから、石けんで落とせるのもポイントです！
ライトオークル
ライトオークルの薬用プレストパウダー。
明るい色味で、ピカチュウと一緒にお化粧する気分で使えます☆
ミディアムオークル
ほどよいカラーのミディアムオークル。
優しい使い心地ながら、カバー力もしっかりあるパウダーです！
ナチュラルオークル
健康的な印象のナチュラルオークル。
肌あれを防ぐ成分を配合しているので、使いやすいメイクグッズです☆
タイムシークレット ミネラル 薬用プレストクリアベール カビゴン
価格：1,980円（税込）
内容：コンパクト（鏡付）・パフ付、11g、SPF24
販売名：［医薬部外品］タイムシークレット ミネラル 薬用プレストクリアベール
使用方法：パフで軽くなでるように適量をとり、手の甲で余分な粉を落としてから、肌にすべらせるようにつけてください。お化粧直しの際は、ティッシュオフなどで顔の余分な皮脂をとり、ポンポンとおさえるようにお使いください。
カラーレスで肌色問わずに使える「ミネラル 薬用プレストクリアベール」はカビゴンのデザインで登場。
毛穴レス＆透明感UP(※)のプレストパウダーで、肌あれ防止成分「グリチルレチン酸ステアリル」を配合しています！
カラーレスパウダーだから使いやすく、色ムラや毛穴、凹凸をカバー。
肌にやさしいミネラルパウダーで、石けんで落とすことができます。
パッチテスト済（すべての方に皮膚刺激が起きないわけではありません）で、ニキビのもとになりにくい処方もポイント。（すべての方にニキビができないわけではありません）
アンチポリューション（紫外線や乾燥から肌を守ること）もあり、機能的なパウダー化粧品です☆
※メイクアップ効果
タイムシークレット ミネラル 薬用プライマーベース ミミッキュ・プリン・ニャオハ
価格：1,760円（税込）
販売名：［医薬部外品］タイムシークレット ミネラル 薬用プライマーベース クリア・ピンク・グリーン
内容：30g、SPF36 PA+++
使用方法：スキンケアで肌を整えた後、手のひらに適量をとり、顔全体にムラなく均一にのばします。
有効成分ナイアシンアミドを配合し、美白(※1)・シワ改善・肌あれ防止効果のある「ミネラル 薬用プライマーベース」
肌のトーンを内側(※2)×外側(※3)から、Wでコントロールしてくれる化粧下地です☆
カラーごとに、プリン・ミミッキュ・ニャオハがパッケージに登場。
美白(※2)・シワ改善・肌あれ防止の成分に「ナイアシンアミド」を配合し、グリセリンフリー。
汗や水に強く、カラーフィルターが色ムラ・毛穴・凹凸をカバーします！
アンチポリューション（紫外線や乾燥から肌を守ること）かつ、肌にやさしいミネラル下地なので、石けんで落とすことが可能。
パッチテスト済（すべての方に皮膚刺激が起きないわけではありません）、ニキビのもとになりにくい処方（すべての方にニキビができないわけではありません）で、多くの人が使いやすいメイクグッズです☆
※1 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ
※2 有効成分ナイアシンアミドによる美白効果（メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ）
※3 メイクアップ効果
クリア ミミッキュ
色ムラをカバーする効果がある、クリアカラーの薬用プライマーベース。
くすみカラーのパッケージは、ミミッキュのイラスト入りです！
ピンク プリン
黄ぐすみをカバーしてくれる、ピンクの薬用プライマーベースは、プリンのパッケージ。
上品で落ち着いた印象のピンクでまとめたデザインです☆
グリーン ニャオハ
グリーンの薬用プライマーベースで、赤みをカバー。
ポケモンデザインのパッケージとして、ニャオハの姿があしらわれています！
上品なくすみ系カラーでまとめた、ポケモンデザインのフェイスパウダーと化粧下地が登場。
タイムシークレットの「ポケモン」デザインフェイスパウダー・化粧下地は、2025年9月18日より発売です☆
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
