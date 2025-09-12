ミネラルコスメブランド「タイムシークレット」初となる、ポケモンデザインのフェイスパウダーと化粧下地が登場。

やさしいくすみカラーが普段使いしやすい、落ち着いた雰囲気のデザインです！

タイムシークレット「ポケモン」デザインフェイスパウダー・化粧下地

発売日：2025年9月18日(木)

取扱店：PLAZA、ロフト、HANDS、アインズ＆トルペ、エピソード、ドン・キホーテなど全国のバラエティーショップ

※発売日はメーカー出荷日となり、購入可能日は店舗により異なります

※発売日よりmsh公式オンラインストア、msh楽天公式ストアからも購入できます

mshが展開するミネラルコスメブランド「タイムシークレット」から、ポケモンデザインのフェイスパウダーと化粧下地が登場。

タイムシークレット初となるポケモンデザインのパッケージは、やさしいくすみカラーが基調になっています。

ポケモンたちの魅力はそのままに、落ち着いた雰囲気で、手に取りやすい上品なデザインです。

日常使いしやすいパッケージなので、オトナ女子も使いやすいコラボデザインに仕上げられています！

タイムシークレット ミネラル 薬用プレストパウダー ピカチュウ

価格：1,980円（税込）

販売名：［医薬部外品］タイムシークレット ミネラル 薬用プレストパウダー ライトオークル・ミディアムオークル・ナチュラルオークル

内容：コンパクト（鏡付）・パフ付、8g

使用方法：パフで軽くなでるように適量をとり、手の甲で余分な粉を落としてから、肌にすべらせるようにつけてください。お化粧直しの際は、ティッシュオフなどで顔の余分な皮脂をとり、ポンポンとおさえるようにお使いください。

「タイムシークレット ミネラル 薬用プレストパウダー」は、ファンデ級のカバー力が特長の、肌あれまでケアするUVプレストパウダーです！

パッケージにはピカチュウが登場。

肌あれ防止成分として「グリチルレチン酸ステアリル」を配合し、ニキビのもとになりにくい処方です。（すべての方にニキビができないわけではありません）

パッチテスト済（すべての方に皮膚刺激が起きないわけではありません）で、アンチポリューション（紫外線や乾燥から肌を守ること）も☆

厚塗り感のない使い心地で、高いカバー力がシミや毛穴、凹凸をカバーしてくれます。

肌にやさしいミネラルパウダーだから、石けんで落とせるのもポイントです！

ライトオークル

ライトオークルの薬用プレストパウダー。

明るい色味で、ピカチュウと一緒にお化粧する気分で使えます☆

ミディアムオークル

ほどよいカラーのミディアムオークル。

優しい使い心地ながら、カバー力もしっかりあるパウダーです！

ナチュラルオークル

健康的な印象のナチュラルオークル。

肌あれを防ぐ成分を配合しているので、使いやすいメイクグッズです☆

タイムシークレット ミネラル 薬用プレストクリアベール カビゴン

価格：1,980円（税込）

内容：コンパクト（鏡付）・パフ付、11g、SPF24

販売名：［医薬部外品］タイムシークレット ミネラル 薬用プレストクリアベール

使用方法：パフで軽くなでるように適量をとり、手の甲で余分な粉を落としてから、肌にすべらせるようにつけてください。お化粧直しの際は、ティッシュオフなどで顔の余分な皮脂をとり、ポンポンとおさえるようにお使いください。

カラーレスで肌色問わずに使える「ミネラル 薬用プレストクリアベール」はカビゴンのデザインで登場。

毛穴レス＆透明感UP(※)のプレストパウダーで、肌あれ防止成分「グリチルレチン酸ステアリル」を配合しています！

カラーレスパウダーだから使いやすく、色ムラや毛穴、凹凸をカバー。

肌にやさしいミネラルパウダーで、石けんで落とすことができます。

パッチテスト済（すべての方に皮膚刺激が起きないわけではありません）で、ニキビのもとになりにくい処方もポイント。（すべての方にニキビができないわけではありません）

アンチポリューション（紫外線や乾燥から肌を守ること）もあり、機能的なパウダー化粧品です☆

※メイクアップ効果

タイムシークレット ミネラル 薬用プライマーベース ミミッキュ・プリン・ニャオハ

価格：1,760円（税込）

販売名：［医薬部外品］タイムシークレット ミネラル 薬用プライマーベース クリア・ピンク・グリーン

内容：30g、SPF36 PA+++

使用方法：スキンケアで肌を整えた後、手のひらに適量をとり、顔全体にムラなく均一にのばします。

有効成分ナイアシンアミドを配合し、美白(※1)・シワ改善・肌あれ防止効果のある「ミネラル 薬用プライマーベース」

肌のトーンを内側(※2)×外側(※3)から、Wでコントロールしてくれる化粧下地です☆

カラーごとに、プリン・ミミッキュ・ニャオハがパッケージに登場。

美白(※2)・シワ改善・肌あれ防止の成分に「ナイアシンアミド」を配合し、グリセリンフリー。

汗や水に強く、カラーフィルターが色ムラ・毛穴・凹凸をカバーします！

アンチポリューション（紫外線や乾燥から肌を守ること）かつ、肌にやさしいミネラル下地なので、石けんで落とすことが可能。

パッチテスト済（すべての方に皮膚刺激が起きないわけではありません）、ニキビのもとになりにくい処方（すべての方にニキビができないわけではありません）で、多くの人が使いやすいメイクグッズです☆

※1 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ

※2 有効成分ナイアシンアミドによる美白効果（メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ）

※3 メイクアップ効果

クリア ミミッキュ

色ムラをカバーする効果がある、クリアカラーの薬用プライマーベース。

くすみカラーのパッケージは、ミミッキュのイラスト入りです！

ピンク プリン

黄ぐすみをカバーしてくれる、ピンクの薬用プライマーベースは、プリンのパッケージ。

上品で落ち着いた印象のピンクでまとめたデザインです☆

グリーン ニャオハ

グリーンの薬用プライマーベースで、赤みをカバー。

ポケモンデザインのパッケージとして、ニャオハの姿があしらわれています！

上品なくすみ系カラーでまとめた、ポケモンデザインのフェイスパウダーと化粧下地が登場。

タイムシークレットの「ポケモン」デザインフェイスパウダー・化粧下地は、2025年9月18日より発売です☆

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

