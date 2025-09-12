◆イースタン・リーグ 巨人３―１オイシックス（１１日・Ｇタウン）

巨人の育成ドラフト６位・竹下徠空（らいあ）内野手（１８）が１１日、２軍公式戦デビューを初づくしで飾った。イースタン・オイシックス戦（Ｇタウン）に３軍から参加。６回無死一塁で代打起用されると、２ストライクから中前安打を放って初打席初安打をマークした。続く７回２死一、二塁では左前へ決勝打を放ち、初打点。２安打１打点でチームの１１連勝に貢献し「３軍ではフルスイングが一番の魅力と言われている。２軍でも最初から出せたので良かった」とうなずいた。

１８３センチ、９８キロの巨体から生み出す長打力が武器で、高卒ルーキーながら３軍トップの１１本塁打。試合後には初のお立ち台も経験するなど収穫の多い一日となったが、反省も忘れなかった。６回の初打席では初球の直球をファウルし、「自分の課題は直球を一発で仕留めること。ＮＰＢでは１５０キロ近く投げてくるので、そこで打たないと１軍には上がっていけない」。冷静に課題を整理し、さらなるレベルアップを誓った。

参加はこの日のみで、１２日以降は再び３軍でチャンスを待つ。２軍首脳陣からは「またチャンスが来るから」と伝えられ、「またチャンスをもらった時に打てるように準備していきたい」。大きな可能性を秘める右のロマン砲が、その存在を印象づけた。（小島 和之）

◆竹下 徠空（たけした・らいあ）２００６年１１月１２日、島根・大田市生まれ。１８歳。小学３年で野球を始める。明徳義塾では１年秋から背番号３、３年夏の甲子園は４番で１６強。好物はシチュー。あだ名は「タケシ」。１８３センチ、９８キロ。右投右打。