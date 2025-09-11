TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が10日、放送された。「GPSボール争奪戦」が展開される中、現在活動中のタレント、フワちゃんの復活を画策する一幕があった。

今企画は「各地に散らばった7つのGPSボールを位置情報を頼りに探し出せ！そして、全てのボールを集めて願いをかなえるのは誰なのか？」をテーマに「水ダウ」版ドラゴンボールを展開。3人のお笑い芸人で構成された3チームが、関東圏に散ったGPSボール確保のため、位置情報を頼りに車で現地まで移動。各チーム、移動の車中でかなえる願いについて思案した。

青チームはお見送り芸人しんいち（40）、ちゃんぴおんずの日本一おもしろい大崎（35）、ザ・マミィの酒井貴士（34）の3人で構成。しんいちが「フワちゃん復活って言ったらダメ？」と投げかけると、酒井は「本来のその7つの球ってそういう使い方をしますよね」と返答。しんいちが「そうやねん、生き返らせてくれとか」と語ると、大崎は「フワちゃん、別に死んでるわけじゃないから」とツッコミを入れた。結局、青チームは7つそろえることができず、願いをかなえられる立場にはならなかった。放送後、しんいちはX（旧ツイッター）で「フワちゃんを甦らす事が出来ませんでした」とつづっていた。

Xでは「フワちゃん」に関する投稿が相次いだ。「フワちゃん復活は神龍の力を大きく超えている。かなえられない願いだ」「またフワちゃんや 憎めないヤツ的な存在なのか？」「フワちゃん死んだ扱いしてて草」「『フワちゃんを生き返らせる』は、この番組ならできそうな気がする」「フワちゃんより先に番組に蘇らせなアカン人おるでしょ 松ちゃんとか！ 松ちゃんとか！！ 松ちゃんとか！！！」「『フワの復活は神の力を超えている』と『松ちゃんの復活が先だろ』というポストに爆笑しているwww」などと書き込まれていた。