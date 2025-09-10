【スタバ新作】ムースがふわふわもっちり！秋の新感覚ビバレッジ「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」登場
2025年9月3日、スターバックスから、焼き芋とほうじ茶の “和の香ばしさ”が引き立つ新作ビバレッジ「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ(Iced)」(Tallサイズのみ/イートイン640円 テイクアウト628円)が登場した。
【写真】焼き芋の皮をイメージした焼き芋パウダーがポイント！
秋の風物詩である“焼き芋”を使用した「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」だが、“まだまだ残暑が厳しい季節”ということで、アイスで提供されるのがユニーク！冷たい喉越しを楽しむことができ、今の気分にぴったりだ。
最も注目したいのは、焼き芋ムースのふわふわもっちり食感。まずはストローを使わずに、カップから直接飲んでみると、その食感を存分に堪能できる。しかもムースの上には「焼き芋パウダー」もトッピングされており、焼き芋の味と香りも強く感じることができる。
そして、カップの底には焼き芋の食感を残した口溶けなめらかな焼き芋風味のソース「さつまいもチャンクソース」が入り、その上には、香ばしいほうじ茶＆カラメルと、ミルクを合わせた「ほうじ茶カラメルミルク」をIN。煎ることで増すというほうじ茶の香ばしい香りと、カラメルの焙煎香が、焼き芋の風味との相性を高めている。
ひと口目に、焼き芋風味の優しい甘みが広がり、ほうじ茶の香ばしい香りがふわっと鼻から抜けて、時折ストローから飛び込んでくるゴロッとした食感も楽しめる同ビバレッジ。ティーベースが使われているので全体的にはスッキリとした飲み口なのだが、デザートのような満足感も感じることができるリッチな一杯に仕上がっている。
取材・文=平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】焼き芋の皮をイメージした焼き芋パウダーがポイント！
秋の風物詩である“焼き芋”を使用した「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」だが、“まだまだ残暑が厳しい季節”ということで、アイスで提供されるのがユニーク！冷たい喉越しを楽しむことができ、今の気分にぴったりだ。
最も注目したいのは、焼き芋ムースのふわふわもっちり食感。まずはストローを使わずに、カップから直接飲んでみると、その食感を存分に堪能できる。しかもムースの上には「焼き芋パウダー」もトッピングされており、焼き芋の味と香りも強く感じることができる。
そして、カップの底には焼き芋の食感を残した口溶けなめらかな焼き芋風味のソース「さつまいもチャンクソース」が入り、その上には、香ばしいほうじ茶＆カラメルと、ミルクを合わせた「ほうじ茶カラメルミルク」をIN。煎ることで増すというほうじ茶の香ばしい香りと、カラメルの焙煎香が、焼き芋の風味との相性を高めている。
ひと口目に、焼き芋風味の優しい甘みが広がり、ほうじ茶の香ばしい香りがふわっと鼻から抜けて、時折ストローから飛び込んでくるゴロッとした食感も楽しめる同ビバレッジ。ティーベースが使われているので全体的にはスッキリとした飲み口なのだが、デザートのような満足感も感じることができるリッチな一杯に仕上がっている。
取材・文=平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。