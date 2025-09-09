義実家への帰省でゆっくりくつろげると感じる人は、ほとんどいないと思います。人によっては、お皿洗いや配膳など、家にいるよりも動き回っていると感じることも少なくないのではないでしょうか？ そんなとき、夫が助けてくれないとイライラしますよね……。今回は、義実家でお手伝いを頑張っていたら夫が寝落ちしていた話をご紹介いたします。

ソファで寝落ちする夫

「義実家に帰省すると、毎回働かされる私。義母は『待ってたわよ！』と歓迎ムードで出迎えてくれるけど、それはお手伝い要員を待っていただけで……。義父も夫もずっと座ってテレビを見てるだけで、私はごはんを食べる時間すらないくらいずっと動きっぱなしなんです。義母もあれこれ指示を出してきて、本当にこき使われるのがストレスで。ふとリビングに目をやると、ソファで寝落ちしてる夫がいて、怒りが沸々と沸いてきましたね……」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年6月）

▽ 義実家でお手伝いというよりかは、もはや労働ですよね。奥さんが頑張ってくれている横で寝落ちするのは、さすがに無神経なのではないでしょうか……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。