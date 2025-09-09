この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『【全公開します。】今までの人生が確実に鬼ほど変わる"最強モーニングルーティン"。』で、話題の“マーケティング侍”りゅう先生が自身のモーニングルーティンを徹底解説。“なぜ成功者は続けられるのか”“ビジネスも習慣も全部ゲーム思考”に基づく独自ノウハウを惜しみなくシェアした。



まずりゅう先生は、「成功したいという質問が本当に多く来ています」と切り出し、日々寄せられる“成功の極意”や“習慣化”に関する悩みに対し、「小さな積み重ねやイベント参加が、人生の激変につながる」と自説を展開。「人生を変えたいなら毎日の習慣と人との出会い、この2つの掛け算が大切」と強調した。



続いて、自身が徹底している最強の朝ルーティンに言及。寝起きでまずやるのは「前日の日記を書くこと」。これは「前日に何をやったかを振り返ることで、学びや小さな決意が生まれる。昨日を覚えていなければ、変化も成長もない」と語る。加えて、「毎日テーマを決める。365日、毎回リセットして新しい自分になる意識でいる」と説明。



日記の後は歯磨きからスペシャルドリンク（レモン・水・塩・酵素・ベントナイト入り）を飲み、サーキットトレーニングやストレッチで体を目覚めさせるのがルーティン。「健康とビジネスは切り離せない」とし、体調を土台にパフォーマンスを最大化することを徹底しているとも明かした。



さらに「知識の時間」（本やニュース・勉強）を朝必ず確保、続いてワークルーティン（仕事計画）では「その日最も重要なことを1個だけ決めるのが肝心」とアドバイス。また「計画は毎日立て直せばいい。“3日坊主になっちゃうなら毎日リセットした方が続く”」という独自理論を提唱。「できなければ明日またやればいい。1日坊主で大丈夫」という言葉が大きな反響を呼んでいる。



工夫すべきは「習慣化アプリを使う」「とにかくシンプルに、最初は3つまで」という現実的なテクニックや、「隙間時間には必ずインプットや瞑想を入れている」と隅々までモーニングルーティンの秘密を明かした。



最後にりゅう先生は「すぐにパーフェクトな習慣にこだわらなくていい。毎日リセットを正月のように考え、1日坊主を繰り返すことが究極の習慣化になる」と改めて強調。「少しの工夫と毎日のリスタートが、いつの間にか鬼ほど人生を変える」と視聴者にエールを送り、締めくくった。