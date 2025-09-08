この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「おかまもチャンネル」にて、元教員でファイナンシャルプランナー（FP）の秋山ひろ氏が、「【最新版】年金の平均はわずか○万円!?／50代からでも月5万円差をつける老後対策とは？」と題した最新動画を公開。



動画内では、年金の平均額から、50代以降でも間に合う“年金を増やす方法”まで、独自の視点でわかりやすく解説した。



動画冒頭で秋山氏は、「他人の年金額って、やっぱり気になるよね」と切り出し、「年金だけで本当に暮らせるのか、これはすごく心配になると思う」と率直な疑問を投げかけた。



社会全体で“年金だけでは生活が難しい”との本音に言及し、「みんな分かっとることかなと思う」と現役世代と受給者両方の不安を代弁。一方、「自分の年金額、しっかり把握しとる？」と呼びかけ、「年金ネットなら1か月前の情報がすぐ分かる」と実践的なアドバイスも添えた。



秋山氏によれば、最新（令和5年）のデータで見ると、会社員（厚生年金）世代の平均年金額は14～16万円にとどまり、「これでは単身世帯の生活最低ラインである月14万9千円もギリギリ。“平均額じゃ暮らせない”可能性が高い」と指摘。

また、「年金額は人によって全然違う。平均を自分の参考額だと思い込むのは危険やよ」と警鐘を鳴らした。



老後の不安を乗り越えるための対策として、秋山氏は「出ていくお金を減らす」コツを徹底解説。



「僕が伴走する固定費削減サービスを通じて、平均月1万5千円～2万円の節約ができている」と実績も明かしつつ、「食費を減らしても健康を損なう。やはり固定費見直しが王道」と持論を展開。

また「家族の扶養を活用する」など、堅実な“守りの姿勢”も重要と強調した。



さらに秋山氏が最重要視するのは、3つの“攻め”の年金増額策だ。

まずは「年金繰り下げ受給」に注目し、「8.4%アップの利率は投資の世界でも難しい数字。年金の繰り下げは“楽したい人”、“リスクを取りたくない人”におすすめ」と熱弁。



また、「任意加入」や「国民年金」も「元が取れる公的な仕組み。長生きへの備えとして、損することはあまりない」と語った。



動画の締めくくりでは、「制度は毎年のように変わります。学び続けて、アップデートしましょう」と呼びかけ、「自分の年代や境遇に合った情報を選び、賢く対策してほしい」とメッセージ。



“平均じゃ暮らせない”現実を正面から語り、具体的な増やし方も惜しみなく紹介する秋山ひろ氏の解説は、多くのシニア世代・現役世代に参考となりそうだ。