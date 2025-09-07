にんにく＆おかかで風味もうまみもたっぷり♪「豚肉とパプリカの和風ガーリックソテー」
長く続いた暑さにもうバテバテ…。そんなときは、疲労回復を促進する豚肉のおかずを作ってみませんか。回復の効率をアップさせる、にんにくなどの食材と組み合わせれば、さらに元気がモリモリわいてきそう！ ということで今回は、隠し味におかかを加えたガーリックソテーのレシピをご紹介します。
▷新谷友里江さん
管理栄養士、料理家。書籍、雑誌、広告などで、栄養の知識を生かしたレシピ開発や、フードスタイリングを中心に活躍中。身近な材料で作る、食卓が華やぐ料理に人気がある。Instagram@yurie_niiya
■夏バテにはスタミナ満点！豚肉おかずがおすすめ
豚肉は疲労回復を促進するビタミンB1が豊富です。アリシンを含む食材を加えると、その吸収を助け、効果を持続させてくれます。
アリシンが豊富な食材
長ねぎ、玉ねぎ、にんにく、らっきょう、にら
夏バテが気になる方にぴったりの「豚肉×にんにく」おかずを紹介します！
■豚肉とパプリカの和風ガーリックソテー
2色の野菜でカラフルに仕上げる！
【材料・2人分】＊1人分362kcal／塩分1.7g
・豚ロースとんカツ用肉・・・ 2枚（約200g）
・にんにく ・・・1片
・赤パプリカ・・・1/2個
・黄パプリカ ・・・1/2個
■A＜大きめのボウルに混ぜる＞
└削りがつお ・・・2g
└白いりごま、しょうゆ・・・ 各小さじ2
塩 こしょう 小麦粉 サラダ油
【作り方】
1．にんにくは横薄切りに、パプリカは一口大の乱切りにする。豚肉は一口大に切って塩小さじ1/4、こしょう少々をふり、小麦粉を薄くまぶす。
2．フライパンに油大さじ1/2を弱火で熱し、にんにくを加えてこんがり焼き、取り出す。
3．続けて豚肉、パプリカを入れて中火で約2分焼き、焼き色がついたら上下を返し、弱火で2〜3分焼いて火を通す。Aのボウルに入れ、2を加えてあえる。
＊ ＊ ＊
おかかやごま、しょうゆを、一緒に焼くのではなく後からからめることで、豚肉ソテーが和風のすっきりした味わいになり、お箸が止まりません！ アリシンを豊富に含むにんにくをたっぷり加えて、家族みんなで食べてくださいね。
監修・レシピ考案／新谷友里江 撮影／木村 拓 スタイリング／河野亜紀 栄養計算／スタジオ食 編集協力／ singt
文＝高梨奈々