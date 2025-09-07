にんにく＆おかかで、 うまみも風味も満点に♪「豚肉とパプリカの和風ガーリックソテー」


長く続いた暑さにもうバテバテ…。そんなときは、疲労回復を促進する豚肉のおかずを作ってみませんか。回復の効率をアップさせる、にんにくなどの食材と組み合わせれば、さらに元気がモリモリわいてきそう！　ということで今回は、隠し味におかかを加えたガーリックソテーのレシピをご紹介します。

新谷友里江さん


教えてくれたのは…

▷新谷友里江さん

管理栄養士、料理家。書籍、雑誌広告などで、栄養の知識を生かしたレシピ開発や、フードスタイリングを中心に活躍中。身近な材料で作る、食卓が華やぐ料理に人気がある。Instagram@yurie_niiya

夏バテにはスタミナ満点！豚肉おかずがおすすめ

豚肉は疲労回復を促進するビタミンB1が豊富です。アリシンを含む食材を加えると、その吸収を助け、効果を持続させてくれます。

アリシンが豊富な食材

長ねぎ、玉ねぎ、にんにく、らっきょう、にら

豚肉のビタミンB1の吸収を助けるアリシン豊富な食材


夏バテが気になる方にぴったりの「豚肉×にんにく」おかずを紹介します！

■豚肉とパプリカの和風ガーリックソテー

2色の野菜でカラフルに仕上げる！

豚肉とパプリカの和風ガーリックソテー


【材料・2人分】＊1人分362kcal／塩分1.7g

・豚ロースとんカツ用肉・・・ 2枚（約200g）

・にんにく ・・・1片

・赤パプリカ・・・1/2個

・黄パプリカ ・・・1/2個

■A＜大きめのボウルに混ぜる＞

　└削りがつお ・・・2g

　└白いりごま、しょうゆ・・・ 各小さじ2

塩　こしょう　小麦粉　サラダ

【作り方】

1．にんにくは横薄切りに、パプリカは一口大の乱切りにする。豚肉は一口大に切って塩小さじ1/4、こしょう少々をふり、小麦粉を薄くまぶす。

2．フライパンに油大さじ1/2を弱火で熱し、にんにくを加えてこんがり焼き、取り出す。

3．続けて豚肉、パプリカを入れて中火で約2分焼き、焼き色がついたら上下を返し、弱火で2〜3分焼いて火を通す。Aのボウルに入れ、2を加えてあえる。

＊　＊　＊

おかかやごま、しょうゆを、一緒に焼くのではなく後からからめることで、豚肉ソテーが和風のすっきりした味わいになり、お箸が止まりません！　アリシンを豊富に含むにんにくをたっぷり加えて、家族みんなで食べてくださいね。

監修・レシピ考案／新谷友里江　撮影／木村 拓　スタイリング／河野亜紀　栄養計算／スタジオ食　編集協力／ singt　

文＝高梨奈々