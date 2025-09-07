この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

30億の売上があってもコレ知らない社長はマジで失敗します。今すぐ見てください。

【30億の売上があってもコレ知らない社長はマジで失敗します。今すぐ見てください。】と題した動画で、倒産させないプロとして知られる市ノ澤翔氏が登場。彼自身の運営チャンネルを通じ、「売上と利益、どちらが本当に大切か」について熱弁をふるった。



動画では、視聴者の質問「サウナ事業で売上を何億も上げたい」に対し、市ノ澤氏が「売上よりもまず利益が大事」と断言。「正直、売上の金額なんてマジでどうでもいい。経営者は“どれだけキャッシュが残るか”を意識するべき」と語り、ただ高い売上額を追うことの危険性を強調した。



「1億円規模でも5000万円利益が出ている方が、30億円売り上げて赤字の会社より圧倒的に優秀」と例をあげ、「企業が存続・成長するためにも、“利益”を継続的に出すことが経営者の使命」と力強く話す。その理由について、「赤字を垂れ流すだけの事業では絶対に幸せになれない。社長も従業員も誰一人ハッピーじゃない」など、あらゆる立場から問題を指摘。



さらに、「社長のやりたいこと・欲望を叶えるためにもお金が必要。会社にお金が残らなくては事業の継続も不可能だ」と持論を展開。「売上はあくまで目的を達成するための手段であり、それを履き違えると何も実現できない」と、目的と手段を逆にしない重要性を訴えた。印象的なエピソードとして「ダイエットをしてサッカーのパフォーマンス向上を目指したが、やりすぎて筋力が落ちて逆に成績がダウン。目的と手段が逆転した“自虐話”」も披露。



動画終盤では、具体的な利益アップの方法として「単価アップ」「LTV（顧客生涯価値）の最大化」「コスト削減」「利益の出る商品の販売」などを徹底解説。「単価を上げる努力を放棄して“お客様のために価格維持します”なんて言ってる経営者は、利益を出す意思がないのと同じ」と強く指摘し、「価格を上げても、それ以上にお客様に価値を提供すれば全く問題ない」とノウハウを共有した。



市ノ澤氏は締めくくりに「最終的に誰も幸せにならない赤字経営を脱して、全員ハッピーな黒字経営を目指してほしい」と呼びかけ。「社長の欲望を原動力に、正々堂々とお金を稼ぐことを恥じず、会社も社員も一層幸せになれる経営を目指しましょう」とメッセージを送った。