6·î°Ê¹ß¡ÈÇú¾å¤²¡É¿·¿Í¡¢ÌÔÄÉ¤Î¡Ö.385¡×¡¡µ¬ÄêÂÇÀÊÌ¤ÅþÃ£¤â¡Ä¹â¤Þ¤ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î²ÄÇ½À
8·î½ªÎ»»þÅÀ¤Çµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¾å¤ÇÂÇÎ¨3³ä°Ê¾å¤Ï¥Ñ2¿Í¤Î¤ß
¡¡8·î¤¬½ªÎ»¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¾å¤ÇÂÇÎ¨.300°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÂÇ¼Ô¤Ï¡¢Â¼ÎÓ°ìµ±ÆâÌî¼ê¡Ê³ÚÅ·¡Ë¤ÈÂÀÅÄÌºÆâÌî¼ê¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î2¿Í¤Î¤ß¡£°ìÊý¤Ç¡¢µ¬ÄêÂÇÀÊ¤Ë¤ÏÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Åê¹âÂÇÄã¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤ëÃæ¤Ç¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹Áª¼ê¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢8·î½ªÎ»»þÅÀ¤Çµ¬ÄêÂÇÀÊÌ¤ÅþÃ£¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÃæ¤«¤é¡¢°ìÄê°Ê¾å¤ÎÂÇ·âÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÌÌ¡¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£º£µ¨¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÌö¿Ê¤Ë¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¤¤¡£¡ÊÀ®ÀÓ¤Ï8·î31Æü½ªÎ»»þÅÀ¡Ë
¡¡ËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Ï100»î¹ç¤Ç341ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¡¢ÂÇÎ¨.316¡¢OPS.751¤È¹¥À®ÀÓ¡£6·î°Ê¹ß¤Ï3¤«·îÏ¢Â³¤Ç·î´ÖÂÇÎ¨.300°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¡¢¤È¤ê¤ï¤±8·î¤Ï24»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.385¤È²÷ÂÇ¤òÏ¢È¯¡£µ¬ÄêÂÇÀÊ¤Þ¤Ç»Ä¤ê25»î¹ç¤Ç102ÂÇÀÊ¤ÈÅþÃ£¤Î²ÄÇ½À¤ò½½Ê¬¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢³ê¤ê¹þ¤ß¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÎºÂ¤Ëµ±¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£À¾ÀîÎ¶ÇÏ³°Ìî¼ê¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿7·î¤ËÉé½ý¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿¤¬¡¢8·î²¼½Ü¤ËÀïÎó¤ËÉüµ¢¡£¤³¤³¤Þ¤Ç346ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤ÆÂÇÎ¨.309¡¢OPS.765¤ÈÍ¥½¨¤Ê¿ô»ú¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÒ¸¶Âç¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢ºÇ½ªÅª¤Ëµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤¹¤ì¤Ð¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î³ÍÆÀ¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡À¾Àî»Ë¾Ì³°Ìî¼ê¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤Ï½øÈ×Àï¤³¤½¥×¥í¤ÎÅê¼ê¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢6·î¤Ï·î´ÖÂÇÎ¨.441¡¢7·î¤ÏÆ±.303¡¢8·î¤ÏÆ±.344¤ÈÄ¾¶á3¤«·î¤Ç¤ÏËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¡£¸½»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.292¡¢OPS.719¤È°ìÄê°Ê¾å¤Î¿ô»ú¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î³èÌö¼¡Âè¤Ç¤Ï¿·¿Í²¦¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£ÌîÂ¼Í¦ÆâÌî¼ê¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Ï101»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ328ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¡¢ÂÇÎ¨.273¡¢12ËÜÎÝÂÇ¡¢16ÅðÎÝ¡¢OPS.758¤È»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¿ï½ê¤ÇÈ¯´ø¡£»Ä¤ê25»î¹ç¤Ç115ÂÇÀÊ¤È½é¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¤Î²ÄÇ½À¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ö¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¼ã·î·òÌðÊá¼ê¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¿¹Í§ºÈÊá¼ê¤Î¸Î¾ã¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¼çÀïÊá¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤òÂ³¤±¡¢100»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.284¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.721¤ÈÂÇ·âÌÌ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£µ¬ÄêÂÇÀÊ¤Þ¤Ç»Ä¤ê27»î¹ç¤Ç118ÂÇÀÊ¤È¡¢¥×¥í12Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ëµ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¤ò²Ì¤¿¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£·´»ÊÍµÌéÊá¼ê¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤ÏÊá¼ê¡¢°ìÎÝ¼ê¡¢»°ÎÝ¼ê¡¢³°Ìî¼ê¤Î4¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤·¤Ä¤Ä¡¢87»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.294¡¢6ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.784¤ÈÍ¥½¨¤Ê¿ô»ú¤òµÏ¿¡£¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉý¹¤¤Ìò³ä¤òÃ´¤¦µ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢ßõÎõ¤ÊÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥Á¡¼¥à¤òÂç¤¤¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿åÃ«½Ö³°Ìî¼ê¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤Ï½øÈ×Àï¤³¤½ÉÔ¿¶¤Ç2·³¤Ç¤ÎÄ´À°¤â·Ð¸³¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤â¸òÎ®Àï´ü´ÖÃæ¤Ë1·³¤ØºÆ¹çÎ®¤·¤Æ°Ê¹ß¤ÏÉüÄ´¡£¤³¤³¤Þ¤Ç64»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç11ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.793¤È¹â¤¤À¸»ºÀ¤òÈ¯´ø¤·¡¢À®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¥Á¡¼¥à¤Îµ®½Å¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌîÂ¼Í¤´õÆâÌî¼ê¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤â¸Î¾ã¤Ë¤è¤ëÀïÀþÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢84»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.271¡¢8ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.748¤È¹¥ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£ÅÄµÜÍµÎÃÊá¼ê¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤â¼çÀïÊá¼ê¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ60»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.273¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.700¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò»Ä¤·¡¢¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÌö¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³ÚÅ·¤ËÅÓÃæ²ÃÆþ¤·¤¿¥Ü¥¤¥È¤Ï¤ï¤º¤«41»î¹ç167ÂÇÀÊ¤Ç8ËÜÎÝÂÇ
¡¡¹õÀî»ËÍÛÆâÌî¼ê¡Ê³ÚÅ·¡Ë¤Ï¤ï¤º¤«57»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ê¤¬¤éÂÇÎ¨.305¤òµÏ¿¤·¡¢½ÐÎÝÎ¨.374¡¢OPS.769¤È°ìÄê°Ê¾å¤ÎÀ¸»ºÀ¤òÈ¯´ø¡£8·îÅÓÃæ¤«¤é¤Ï4ÈÖ¤Ø¤ÎÄêÃå¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÂ´6Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆÂç¤¤ÊÈôÌö¤ò¿ë¤²¡¢¶¯ÂÇ¤ÎÆóÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Ï¸Î¾ã¤Î±Æ¶Á¤Ç62»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤ï¤º¤«255ÂÇÀÊ¤Ç8ËÜÎÝÂÇ¡¢35ÂÇÅÀ¤òµó¤²¡¢ÂÇÎ¨.301¡¢OPS.903¤È°µ´¬¤ÎÀ®ÀÓ¡£ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤Î2ÉôÌç¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ë¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹³°Ìî¼ê¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤ÎOPS¤¬.878¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¶áÆ£¤¬»ý¤ÄÈ´·²¤ÎÂÇ·âÎÏ¤¬¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂÇÀÊ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ë¤â½Ð¿§¤ÎÂÇ·â¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¡£º£Ç¯6·î¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¥ë¡¼¥¯¡¦¥Ü¥¤¥ÈÆâÌî¼ê¡Ê³ÚÅ·¡Ë¤Ï¡¢¤ï¤º¤«41»î¹ç167ÂÇÀÊ¤Ç8ËÜÎÝÂÇ¡¢25ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¡£ÂÇÎ¨.265¡¢½ÐÎÝÎ¨.353¡¢OPS.823¤ÈÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¡¢MLB¤ÇËÜÎÝÂÇ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ËÁê±þ¤·¤¤¹ë²÷¤ÊÂÇ·â¤ò¡¢NPB¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»³¸ý¹Òµ±³°Ìî¼ê¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤â21»î¹ç¤Ç7ËÜÎÝÂÇ¡¢22ÂÇÅÀ¤òµó¤²¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.588¡¢OPS.880¤È¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀ®ÀÓ¡£9.71ÂÇÀÊ¤Ë¤Ä¤1ËÜÎÝÂÇ¤È¤¤¤¦¶Ã°Û¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥¢¡¼¥Á¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã«Àî¸¶·òÂÀÊá¼ê¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Ï¤ï¤º¤«42ÂÇÀÊ¤Ç2ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢OPS.909¡£½Ð¾ìµ¡²ñ¤³¤½¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¶áÆ£¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÀ¸»ºÀ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µå³¦Á´ÂÎ¤ÇÅê¹âÂÇÄã¤Î±Æ¶Á¤¬¿§Ç»¤¤Ãæ¤Ç¡¢µ¬ÄêÂÇÀÊÌ¤ÅþÃ£¤Ê¤¬¤é¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤ÅÀ¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤Í×ÁÇ¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÒ¸¶Âç¤äÀ¾Àî¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ½ªÅª¤Ëµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò»Ä¤¹Áª¼ê¤ÎÂ¸ºß¤â¡¢»Ä¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤òÌÌÇò¤¯¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ïº£¸å¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë³èÌö¤òÂ³¤±¡¢ÎÉ¤¤·Á¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£ÂÇ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎµÕÉ÷¤¬¿á¤¯´Ä¶²¼¤Ç½Ð¿§¤ÎÂÇ·â¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë³ÆÁª¼ê¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¡¢º£¸å¤Ï¤è¤ê°ìÁØÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×Ë¾·îÎËÂÀ¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë