¡ÚÀäÂÐNG¡Û·Ð±Ä¼Ô¤¬¼Ú¶âÊÖºÑ¤¹¤ë¤ÈÅÝ»º¤¹¤ë!_À¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤Þ¤º¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Þ¤¹¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¹õ»ú¼ÒÄ¹¤ÎÀäÂÐ¤Ä¤Ö¤ì¤Ê¤¤·Ð±Ä³Ø¡×¤Ë¤Æ»Ô¥Îß·æÆ»á¤¬½Ð±é¤·¡¢¡Ö¡ÚÀäÂÐNG¡Û·Ð±Ä¼Ô¤¬¼Ú¶âÊÖºÑ¤¹¤ë¤ÈÅÝ»º¤¹¤ë!_À¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤Þ¤º¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÅÝ»º¤µ¤»¤Ê¤¤¥×¥í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë»Ô¥Îß·»á¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¤¬À¸¤È´¤¯¾å¤ÇÀäÂÐ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤ª¶â¤È¼Ú¶â¤ÎÃÎ¼±¡¢¤½¤·¤Æ²ñ¼Ò¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Î»×¹ÍË¡7Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÁÆ¬¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ì¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤±¤ì¤Ð¤Í¡¢¤Ç¤â¼Ú¶â¤·¤Æ¤Ç¤â¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È·Ð±Ä¼Ô¤Î³Ð¸ç¤ò¶¯Ä´¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ª¶â¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð´ðËÜ¤ÏÅÝ»º¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥¹¥È¥ìー¥È¤Ê»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¡¢¼Ú¶â¤Ï·è¤·¤Æ¡ØÉÝ¤¤¤â¤Î¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÀâ¤¤¤¿¡£
»Ô¥Îß·»á¤Ï¡Ö¼Ú¶âÊÖºÑ¤¹¤ë¤ÈÅÝ»º¤¹¤ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢²ñ¼Ò¤ÎÅÝ»º¤Ï¡Ø¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡Ù¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ë¤ÏÀÖ»ú¤¬Â³¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¥¥ã¥Ã¥·¥å¤¬¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ì¤Ð²ñ¼Ò¤ÏÀ¸¤»Ä¤ì¤ë¤È¸½¾ìÌÜÀþ¤Ç·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£¡Ö°ìÅÙ¤â¹õ»ú¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ª¶â¤µ¤¨Ä´Ã£¤Ç¤¤ì¤ÐÅÝ»º¤·¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÂçÃÀ¤Ê·Ð±Ä´Ñ¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢·Ð±Ä¼Ô¤¬²ñ¼Ò¤òÂ¸Â³¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿ô»ú¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇÄ°®¤·¤ÆËè·îÉ¬¤ººÙ¤«¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë½ÅÍ×À¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖËèÇ¯¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆËè·î¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¿ô»ú¤ò¸«¤ë»þ´Ö¤òºî¤ë¡£ºÇÄãËè·î¤À¤Í¡£ºÇ¹â¤Ï¤â¤¦ËèÆü¤À¤è¤Í¡×¤È¤·¡¢¿×Â®¤Ê°Õ»×·èÄê¤È¶ÈÀÓ²þÁ±¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¹½ÃÛ¤ò¿ä¾©¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¼Ú¶âÉÝ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÊÙ¶¯ÉÔÂ¤À¡£Â¿¤¯¤Î·Ð±Ä¼Ô¤µ¤ó¤Ï¿ô»ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö·Ð±Ä¼Ô¤ÏÀäÂÐÅª¤Ë¿ô»ú¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¸«¤Æ¤¤¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¼«¤é¤ÎÈ¯¿®¤Ø¤Î¼«¿®¤â¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö³Ð¸ç¤¬¤Ê¤¤ÅÛ¤Ï¤½¤â¤½¤â¼Ú¶â¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤ë¤Ê¡×¤È·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ³Ð¸ç¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¼Ú¶â¤ò¾ÃÈñ¤äÏ²Èñ¤Ë»È¤¦¡È°¤¤¼Ú¶â¡É¤È¡¢»ö¶È³ÈÂç¤äÅê»ñ¤Ë½¼¤Æ¤ë¡È¤¤¤¤¼Ú¶â¡É¤Î°ã¤¤¤òÅ°Äì²òÀâ¡£¡Ö»ñ¶âÄ´Ã£¤Ï·Ð±Ä¼Ô¤ÎÉð´ï¡£Ä´Ã£¤·¤¿»ñ¶â¤òÁý¤ä¤»¤ë·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¡×¤È·«¤êÊÖ¤·ÁÊ¤¨¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼Ú¶â¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»ñ¶âÄ´Ã£¤Î°ì¤Ä¤Î¼êÃÊ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£Ä´Ã£¤·¤¿»ñ¶â¤òÁý¤ä¤»¤ë·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤ä¥°¥Ã¥É¥Ü¥¿¥ó¡¢¤½¤·¤Æ»ö¶ÈÁêÃÌ¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çµ¤·Ú¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£»Ô¥Îß·æÆ»á¤Ï¡Ö¶ìÏ«¤·¤Ê¤¤¤è¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤³¤½¤¬ÌµÂÌ¡£³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ë¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤ÆÆ°²è¤ò·ë¤ó¤À¡£
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
Ãæ¾®´ë¶È¤ÎºâÌ³¤Î¶¯²½¤ä¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¤ò»Ù±ç¤·¡¢²ñ¼Ò¤Ë½áÂô¤Ë»ñ¶â¤¬»Ä¤ë¶¯¤¯ÄÙ¤ì¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¼êË¡¤ò³ÎÎ©¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÃø½ñ¡ÛÆ¬¤¬¤¤¤¤¼ÒÄ¹¤Ï¡È²ñ¼Ò¤Î¤ª¶â¡É¤Î¥³¥³¤·¤«¸«¤Ê¤¤ 90Æü¤Ç¼ê»Ä¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡ÖÉð´ï¤È¤·¤Æ¤ÎÊíµ¡×??¤ª»Å»ö¤Î°ÍÍê¤Ï¤³¤Á¤éfree@libertad.fun