江頭2:50の“トルコ伝説”がポテチ化　ファミマ限定「伝説のケバブ風味ポテトチップス」を実食

江頭2:50さんが60歳の節目に放つ、まさに“レジェンド級”のコラボ商品が登場です。

YouTubeチャンネル「エガちゃんねる」とファミリーマートのタッグ第3弾となる「旨辛 トルコ名物！伝説のケバブ風味ポテトチップス」が9月2日、全国のファミリーマートで数量限定発売されました。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ 28年前のトルコでの“伝説エピソード”をヒントに開発

本商品は、今年60歳を迎えた江頭2:50さんの「レジェンドイヤー」を記念し、「伝説」をテーマに開発されたものです。

江頭さんは28年前、番組ロケでトルコを訪れました。当時、伝統競技「オイルレスリング」の大会で前座を務め、3000人の観客やテレビ局が集まる注目の舞台で全裸パフォーマンスを披露。

事前に関係者の許可を得ていたものの、イスラム文化圏では公の場で裸になることは宗教的・社会的に強いタブーとされており、観客が激怒して暴動寸前の騒ぎとなりました。

結果、江頭さんは警察に身柄を拘束され、事情聴取を受けたうえで、75円（日本円）の罰金刑が下されることに。後に「トルコ全裸事件」として語られる伝説のエピソードを残しています。

今回のポテトチップスはそのエピソードをヒントに誕生。江頭さんらしいケバブ味に仕上がるまで、約1年をかけて試行錯誤された力作です。

■ パッケージから圧倒的エガちゃん感 近所のファミマで無事ゲット

発売日当日の午前10時すぎ。筆者も近所のファミリーマートへ足を運んでみました。

パッケージには江頭2:50さんの大迫力な表情が大きくプリントされ、「うましら〜！」の吹き出しも目を引きます。背景には炎を背負ったケバブ肉が描かれ、さらに下部にはおなじみの「ブリーフ団」たちの姿まで。見た目からもテンションが上がる仕様です。

店頭にはしっかりと「エガちゃんねる」コラボ商品としての案内が掲示されており、初日から9月4日までは購入個数が「一人一個まで」と制限されていました。過去のコラボ商品同様に、その人気ぶりがうかがえます。

■ 肉っぽさやスパイス感がポイント 思わず「うましら〜！」と叫びたくなる完成度

購入後すぐに自宅に戻り、早速の実食タイム。袋を開けると、早くもスパイスの香りがふわっと広がります。

実際に口にしてみると、最初の印象は「濃いめのコンソメパンチ＋ピリ辛」という感じ。辛すぎず、ほどよく舌に残る辛さが心地よいバランスで、思わず「うましら〜！」と叫びたくなる完成度です。

辛さのレベルとしては、「旨辛」と銘打たれていますが激辛ではなく、あくまでピリ辛程度。辛さが苦手な方でも比較的食べやすい仕上がりと言えそう。

それでいて、しっかりと肉っぽさやスパイスを感じられる点がポイント。食べ進めるごとに香ばしさが後を引き、ついつい手が止まらなくなる中毒性があります。

一緒にビールや炭酸飲料を合わせれば、より一層おいしさを楽しめるであろうと実感。「単品でもおつまみとしても最高！」と思わせるポテトチップスでした。誇張なしに本当においしかったです。

■ 現地では「本場のケバブっぽくはない」との意見も？日本流にアレンジした逸品

なお、エガちゃんねるの動画では、実際にトルコ現地の方に試食してもらう企画も行われています。味の評価は軒並み高かったものの「本場のケバブっぽくはない」との意見も。

つまり本格的なトルコ料理そのものではなく、日本向けにアレンジされたケバブを再現した味となっています。日本人の舌に馴染みやすく、クセが強いながらも「病みつき系ポテチ」として成立しているのが特徴です。

江頭2:50さんの「レジェンドイヤー」を記念して登場した本商品。クセ強な旨辛風味は「あたおか（ファンの総称）」たちだけでなく、普段エガちゃんねるを見ない方でも楽しめる仕上がりでした。数量限定商品なので、気になる方は早めにチェックをおすすめします。

＜参考・引用＞

YouTube「エガちゃんねる EGA-CHANNEL」

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025090302.html