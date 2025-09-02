この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「空の旅が危ない あわや墜落・・・重大インシデントが多発」と題した動画で、元日本航空機長の杉江弘氏が最新の航空業界をめぐる深刻な状況について語った。杉江氏は国土交通省がANAホールディングス傘下のANAウィングスに下した厳重注意処分（2024年8月29日）について、「今回の国交省の対応は非常に甘い」と断じ、大きな問題提起を行った。



杉江氏は、昨年4月から今年8月までANAウィングス便で4件のトラブルが発生し、そのうち3件が航空事故につながりかねない重大インシデントだったことを解説。「私も現役時代、様々なトラブルを見聞きしたが、今回のような間一髪の事故寸前は『本当に危険な、墜落事故や炎上事故につながるレベル』」と語り、緊張感をにじませた。特に昨年4月に発生した米子空港での事例――予定より大幅に早く降下した機体が水面に接近、「あわや墜落」という状況――を象徴的なインシデントとして取り上げた。



また、他社を含む事例にも触れながら、「一口に言うとパイロットの劣化」と強調。「JALやANA本体でも同じような重大トラブルが起きている。『現場で自分の位置を把握しないまま離陸・着陸を行おうとした』など、基本的認識欠如が問題の本質だ」と深刻な現状を明かした。



杉江氏は再発防止に向けて、単なる精神論ではなく「現場のパイロットを集めて意見交換する会議と、地道な教育の徹底」、つまり「会議の実施と教育投資」が不可欠だと主張。「現場パイロットの知恵や経験を活かすためにも、人員の余裕を持って会議を開くべき。『LINE運航優先』で会議の時間が取れない現状を変えねばならない」と述べ、「技能・判断力の欠如した管理職が安全対策を統括しても意味がない」と組織構造の問題点もあぶり出した。



さらに、国土交通省航空局の対応にも苦言。「CRM（クルー・リソース・マネジメント）訓練の義務化を強調する方針はピント外れ。『技量・判断力に欠けるパイロット同士が訓練しても、重大ミスは防げない』。再発防止策があまりにコスト重視のお茶を濁すものになってある」と手厳しく語った。



「今の甘い処分では重大インシデントは防げない。時には『一時事業停止』など抜本的な措置も必要だ。全員を集めて徹底議論し、二度とこのような空の危機を繰り返さない体制作りが不可欠」と訴える杉江氏。動画の締め括りでは「航空界全体で危機意識を持ち、命を預かるという責任をより真剣に考えてほしい」と視聴者に呼びかけ、臨時解説を終えた。