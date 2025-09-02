「天文学的な金額」“移籍騒動”の日本代表MFにCL出場のスペイン強豪から30億円の高額オファー！ 移籍期限最終日、クラブの返答は？
フランス２部に降格したスタッド・ドゥ・ランスのMF中村敬斗は、「体調不良」を理由にいまだチームに合流せず、開幕から欠場が続いている。
現地では、移籍を志願している中村と、それを認めないクラブが対立していると報道。小さくない騒動となっている。
そんな25歳のアタッカーに、移籍市場最終日となる９月１日、新たなオファーが舞い込んだ。フランスの大手紙『レキップ』によれば、今季のチャンピオンズリーグ（CL）に出場するスペインの強豪ビジャレアルから1800万ユーロ（約30億円）のオファーがあったものの、S・ランスは拒否したという。
現地メディア『MadeinFOOT』は、「ランスはスペインのクラブからの、ナカムラに対する天文学的な金額を拒否した！」と驚きをもって報じている。
ヘンクに売却した伊東純也をはじめ、他の主力選手は次々に放出しているにもかかわらず、昨シーズンのチーム得点王である日本代表アタッカーは、何があっても移籍させないつもりのようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
