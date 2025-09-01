フィギュアスケート女子で２０１６年世界ジュニア覇者の本田真凜さん（２４）が、８月３１日に生放送された日本テレビ系チャリティー番組「２４時間テレビ４８―愛は地球を救う―」のダンス企画に出演した。

Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ・郄橋海人がプロデュースした総勢９６人による特別企画「ボーダーレスＬＩＶＥ」に登場。本田さんは義足のダンサー・大前光市さんと、世界的ダンサーで演出家の森山開次さんと一緒にコンテンポラリーダンスを披露した。

氷上での表現力に定評のある本田さんは、舞台上でも軽やかなステップでダンスを舞った。衣装はふんわりとした白のドレス姿。放送後は自身のインスタグラムのストーリーズに「２４時間テレビ ダンス企画ありがとうございました！！ ３人で頑張ってきたことを発揮できて最高でした！嬉しい感想もたくさんありがとうございます！！お２人に感謝でも」と３人でのオフショットをアップした。

郄橋が体調不良で出演を見合わせ、Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎの松田元太が代役を務めたことでも注目を集めた同企画。

ネット上では「本田真凜さん美しい ＃２４時間テレビ」「コンテンポラリーダンスを披露した本田真凜ちゃんめっちゃ可愛かった」「本田真凜ちゃん綺麗すぎる」「キレイすぎて目がバグったか思った」「本田真凜ちゃん華やかだな！」「本田真凜ちゃん本当にかわいくて綺麗意味わからん」「所作が相変わらず綺麗だし、やっぱり華がある」「世界のアスリート・本田真凜の貫禄が凄い」「本田真凜ちゃん妖精みたい」と本田さんのパフォーマンスにうっとり 「本田真凜ちゃんの衣装めちゃくちゃ可愛かったしほんとに光の天使すぎた！」「お姫さまみたいな衣装」「衣装がとってもお似合いだねぇ」との声もあがっていた。