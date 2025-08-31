¡Ú¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢¤Î»Å»ö¿Í¡Ûvol. 55 ¥Ô¥µ¥Î¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ì¹¬ÅßËÙÈø¡Ã¶ÛµÞ½Ð¾ì¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç´°Éõ¤Ë¹×¸¥¡£¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤È¤ÎÄê°ÌÃÖÁè¤¤¤Ë°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤¹
¡¡¹¶¼é¤Î½ÅÍ×¶ÉÌÌ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢¡×¤Çµ±¤¯Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼´Ñ¤ËÇ÷¤ëÏ¢ºÜ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢¤Î»Å»ö¿Í¡×¡£Âè55²ó¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ÎGK¥Ô¥µ¥Î¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ì¹¬ÅßËÙÈø¤À¡£
¡¡Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Åì¥¢¥¸¥¢E-£±Áª¼ê¸¢¤ä¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢¤ÎÂª¤¨Êý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÊÔ¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤è¤ê½ä¤Ã¤Æ¤¤¿J£±¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡Ê¹ñÎ©¤Ç¤ÎJ£±Âè14Àá¡¦À¶¿åÀï¡¢£³¡Ý£°¡Ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ö¤¤¤¿¡£
¡½¡½¢¡¡½¡½¢¡¡½¡½
¡¡À¶¿åÀï¤ÏÅö½é¡¢¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»î¹çÅöÆü¤ÎÄ«¤ËÏ¢Íí¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤»¤ÐÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤È¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æê¤µ¤ó¡ÊÆêºêÀµ¹ä¥³¡¼¥Á¡Ë¤«¤é¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æê¤µ¤ó¤È¤Ï¥æ¡¼¥¹¤«¤é°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ä°¤¤¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Íý²òÅÙ¤¬¤¹¤´¤¯¹â¤¤¤Î¤ÇÍê¤â¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢³Ø¤Ö¤È¤³¤í¤ÏËèÆü¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËèÆü¡¢»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡À¶¿åÀï¤ÎÁá¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ï¡¢¤Þ¤À¾¯¤·¶ÛÄ¥¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£±»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ»î¹ç¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥À¥ó·¯¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬¹µ¤¨¤ËÌá¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯·ù¤Ç¤·¤¿¡£¥À¥ó·¯¤¬Éüµ¢¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤è¤ê°ìÁØ¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÎÉ¤¤¶¥Áè¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¾ù¤é¤Ê¤¤¤Ä¤â¤ê¤ÇÎý½¬¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÄêÃå¤·¤Æ´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ï¢Àï¤Ç½àÈ÷¤¹¤ë´ü´Ö¤¬Ã»¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤ëÆñ¤·¤µ¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤ò´Þ¤á¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÁª¼ê¤â¿ÈÂÎ¤òµÙ¤Þ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»þ¤Ç¤â¼ÂÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¥¿¥Õ¤µ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÀÞ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢°ìÈÖÂç»ö¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡19ºÐ¤ÇÌ¾¸Å²°¤ÎÀµ¼é¸î¿À¤òÂ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥µ¥Î¡£¾Íè¤¬Âç¤¤¤Ë³Ú¤·¤ß¤ÊGK¤Ï¡¢¸½¾õ¤äÌ¤Íè¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¢¡¡½¡½¢¡¡½¡½
¡¡¼éÈ÷ÌÌ¡¢¹¶·âÌÌ¤È¤â¤Ë¡¢Ç½ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Î¼é¤ë¤È¤³¤í¤ÏÀäÂÐÅª¤ËÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¹¶·â¤Ç¤Î¹â¤¤ÀºÅÙ¤Ç¤Î¥Ñ¥¹¤ä¥ß¥¹¤ò¤·¤Ê¤¤Àµ³ÎÀ¤â¡¢¤â¤Ã¤È¹â¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ï¡¢³¤³°¤Î»î¹ç¤â¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤È»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÂÎ³Ê¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¤ä¡¢¤³¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥¡¼¥Ñ¡¼¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎGK¥Æ¥£¥Ü¡¼¡¦¡Ë¥¯¥ë¥È¥ïÁª¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£¥·¥å¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¡¢¤È¤Æ¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡J£±¤Î»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Ç¤¹¤«¡© ¤Þ¤À¤³¤³¤¬¿¤Ó¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¤Ï¸½ºß16°Ì¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¾¡¤ÁÂ³¤±¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤âJ£±¤ÇÀï¤¦¤Î¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¤·¡¢¤µ¤é¤Ë°ì¤Ä¤Ç¤â½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£J£±»ÄÎ±¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»Ä¤ê¤Î½Ð¾ì¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¹ç¤Ç¡¢Áê¼ê¤ò¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤Æ¾¡¤Ä¤Î¤âÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òËè»î¹ç¡¢Ã£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤â½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤¤»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£20ºÐ°Ê²¼¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢³¤³°¤ÎÁª¼ê¤ÏÆüËÜ¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ä³¤³°¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£¤¢¤ë»î¹ç¤òÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢°ì»î¹ç°ì»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¨¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÎ»
¼èºà¡¦¹½À®¡üÌî¸ý°ìÏº¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
µ»ö¡§¡Ú¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢¤Î»Å»ö¿Í¡Ûvol.25 ¥¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥æ¥ó¥«¡¼¡Ã°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÄ¾´¶¡£ÆüËÜ¤ÎDF¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ä
