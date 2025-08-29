Tシャツよりもキレイ・ブラウスほど甘くない「ブラウスのようなTシャツ」
ありがちなゴワつきや固さもなく柔らかい。肌あたりがいい・透けにくい・シワにならない。気楽に着られて着回し力も高い「Tシャツらしからぬ」Tシャツをお届けします。
ブラウスほど甘くない 「ブラウスのような」可愛いTシャツ
ブラウスのように上質な風合い、目にとまる装飾や、スタイルアップに効くシルエット。そんなTシャツの枠を超えたデザインに注目。
シェイプを調節できるシャーリング
白シャーリングTシャツ／コラム（エストネーション） ゆったりとしたアームとは対照的に、ウエストまわりはきゅっと締まって強弱のついたスタイリングを実現。
美脚を促すフレアライン
黒フレアTシャツ／ebure（ebure GINZA SIX 店） 通常のウエスト高めに切り替えをつくったことで、腰の位置も上がって見えてスタイルUP。さらにゆったりとしたそでは腕の華奢見せ、フレアになったすそもウエストまわりを細く見せてくれるという、メリットの多いデザイン。
ケープ風の大きなえり
白ケープデザイントップス／TRECODE（クロシェ） ブラウスのように柔らかく軽やかな生地で、無地の白に躍動感を。ケープ風のエレガントなデザインで、デニムなどのカジュアルなボトム、辛口な黒パンツやスカートと合わせた甘辛いモノトーンにもぴったり。
