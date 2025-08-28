ポルトガル代表のビッグマン、ネミーアス・ケイタがユーロバスケットで鮮烈デビュー

8月27日。「FIBAユーロバスケット2025」は大会初日を迎え、グループフェーズ3試合が行われた。グループAではポルトガル代表とチェコ代表が対戦し、ポルトガルが62－50で勝利を飾った。

この試合で、ボストン・セルティックス在籍3年目のネミーアス・ケイタがポルトガル代表デビュー。NBAキャリア4年で一度も決めていなかった3ポイントシュートを成功させて先制すると、その後も豪快なボースハンドダンクやセカンドチャンスで加点し、強烈なブロックで相手選手のショットを弾き飛ばすなど大暴れ。

26歳のセンター（213センチ111キロ）は、30分33秒のプレータイムで23得点18リバウンド2スティール4ブロックと鮮烈デビュー。フィールドゴール成功率73.3パーセント（11／15）と高確率なショットが光った。

大会公式サイトによると、ユーロバスケットのデビュー戦で20得点15リバウンド超えは1995年以降では初。ポルトガル代表のケイタは攻防両面で強烈なインパクトを残した。

【動画】ユーロバスケットのデビュー戦で大暴れしたケイタのハイライト！





