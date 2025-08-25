この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「【Google AI活用術】GeminiとNotebookLMで生産性爆上げ！初心者でもわかる徹底解説！」で、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が、GoogleのAIツール「Gemini」や「NotebookLM」を使った社内生産性向上の最新事例について徹底解説した。



冒頭、有馬氏は「Gemini for Google Workspaceの有料プランをめちゃくちゃ使ってる。メールもAIに作ってもらってる」と日常的な活用の様子を明かしつつ、AI導入の波が社内にも押し寄せている背景を語った。「これからの競争に生き残れないから絶対使った方がいい」と強調し、AI活用への危機感と展望を示した。



今回大きなアップデートとして、注目のDeep Research機能やNotebookLMとの連携事例を紹介。「Deep Researchは他のAIよりも深く考えて答えを出してくれるリサーチ用モデルで、Google Workspace導入者は会社の費用で無料で使い倒せる」と話し、その分かりやすい事例を交えて導入メリットを説明した。



さらに、NotebookLMの『Importer for NotebookLM 拡張機能』にも触れ、「複数のウェブページやYouTube動画を一括で読み込めるから、競合調査や社内の知見共有が一気に捗る」と活用法を紹介。「自分だけが欲しい情報をデータとして貯めれるのはいい」と独自の視点で便利さもアピールした。



また、「NotebookLMを活用したチャットボットをGoogleサイトと連携させれば、社内ナレッジサイトからボタン一つでアクセス可能になり、マニュアル管理が一気に効率化する」といった新しい社内DXの切り口も提示。「社員が勝手にポチポチ押してアクセスできるから画期的」と語った。



締めくくりには、「Geminiの今の機能はどんどん成長していて、ちゃんと使いこなさないとすごくもったいない。効率も全然違うから、ぜひ皆さんもチャレンジして」と視聴者へ熱いメッセージ。有馬氏は「これからも有益な情報をお届けしますので、よろしくお願いします」と今後の情報発信にも意欲を見せた。