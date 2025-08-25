俳優・黒沢年雄さんが2025年8月25日、月50万円を稼ぐのは簡単だとする趣旨のブログ記事が物議を醸したことを受け、10代の頃に「現在なら50万以上」の月給を稼いでいたとブログで明かした。

また、「あれはやだ、これはキツイは、何をやっても問題外です」などと持論を展開した。

「月に50万位は簡単だ！」に批判

物議を醸したのは、黒沢さんが8月21日に投稿したブログ記事だ。

冒頭で、「インチキアルバイトで一回三万円？！...頭が回らない人だ」と切り出し、「その気になれば...世の中には人に喜んで頂いてお金になる仕事はいくらでもある...月に50万位は簡単だ！」と主張。

続けて、黒沢さんは「必死に覚えれば出来無い事はない！」と訴えたうえで、「例えれば...エアコン、電気関係、掃除、家関係の修理や大工...家に住む人間にとって必要不可欠な事が出来る何でも屋...高齢になっても出来る」と例を挙げた。

この内容を報じた記事などがネット上で注目され、批判がSNS上で相次いだ。

お笑い芸人のビートきよしさんが、「黒沢さんそれは違う普通で月50なんて無理だって俺でもわかります」とXで反応したほか、一般ユーザーからも「価値観がズレてる」「稼げないだろ」「普通の仕事では無理だよね...」などと批判が寄せられた。

「先ずはやってみる...それが僕です」

こうした中、黒沢さんは25日に「反論に人生色々」と題したブログを投稿。

初めに、「僕のブログに反論がありました...弁解ではなく、読んで頂きお礼を申し上げます。世の中には色々な方がいます...それが賛否両論になるのは当然です」と言及した。

このブログによれば、17歳から19歳まで、長男の黒沢さんが家庭の事情で家庭を支えなければならなかったと明かし、当時の収入を次のように振り返った。

「営業（車、ミシン、ベッド他何種類）夜はキャバレーのボーイ、終わってから朝まで深夜バーのボーイ...月に6万〜7万（当時の大卒が1万5000円位）の稼ぎがありました（現在なら50万以上です）」

その後、黒沢さんは、「頭から駄目、無理は問題外...何をやっても実現しません...先ずはやってみる...それが僕です。問題は...やる気と体力...そして常に願望を描きました」と説明した。続けて、次のように持論を展開した。

「世の中は常識的な思考では夢は叶いません...やる気と体力さえあれば、ある程度は夢は叶いました...これが僕の体験と経験からの答えです...あれはやだ、これはキツイは、何をやっても問題外です」

最後に、「人間には色々な方がいらっしゃいます、色々な意見もあります、人それぞれ自由です（笑）...皆様ご自愛くださいませ」と締めくくった。