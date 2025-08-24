「フルハウス」ジェシーおいたんとジョーイとの「ハリコン25」撮影券プレゼント ─ ふたりからのメッセージ動画到着

憧れのハリウッドスターに直接会える夢のイベント「ハリウッド・コレクターズ・コンベンション NO.25（ハリコン25）」に、「フルハウス」でおなじみのジョン・ステイモス（ジェシーおいたん役）＆デイヴ・クーリエ（ジョーイ役）が揃って来日する。

嬉しいことに、ステイモスとクーリエから特別にメッセージ映像も届けられた。

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

ふたりに直接会える「ハリコン25」は2025年9月14日（日）と15日（月・祝）に東京プリンスホテル（東京都港区）にて開催。ファンとの撮影会およびサイン会を実施する。各種チケットも発売中だ。

なんとこの度、THE RIVERではふたりとの撮影券を特別にプレゼントする。ジョン・ステイモスとの撮影券1枚とデイヴ・クーリエとの撮影券1枚、合計2名様への豪華プレゼントだ。一生の思い出にどうぞ。

プレゼントキャンペーン概要

「ハリコン25」撮影券（ジョン・ステイモス1名様・デイヴ・クーリエ1名様）

※小学生以下のみでの入場不可。

※転売、譲渡は禁止いたします。

※ご当選者本人のみ有効になりますので、当日はお名前の入った身分証明書の確認をさせていただく可能性がございます。

応募締切：

2025年8月31日（日）23時59分まで

応募方法：

（Xで応募する場合）をフォロー後、応募用ポストをリポスト、以下フォームへ必要事項をご記入下さい。フォローのない場合は無効となります。

「フルハウス」ジェシーおいたんとジョーイに会える！

「ハリコン25」ジョン・ステイモス、デイヴ・クーリエとの撮影券を各1名様にプレゼント！



一生の思い出をどうぞ。

ふたりからのメッセージ映像も到着



フォロー＆RP後、以下をよく読んでご応募！8/31〆切 - THE RIVER (@the_river_jp)

（Instagramで応募する場合）をフォロー後、応募用ポストにいいね！、以下フォームへ必要事項をご記入ください。フォローのない場合は無効となります。

当選者数：

合計2名様

当選発表方法：

当選者様には、hollycon@frontier-e.co.jp よりメールにて当選状をお送りいたします。9月14日（日）と15日（月・祝）どちらの日程のどの時間帯でも有効なチケットとなります。セレブにより撮影開始時間が異なりますので、公式サイトを確認の上、開始時間までにお越しください。参加当日は、当日券販売受付にメール当選状をお持ちいただければ、その場で撮影の＜引換券＞をお渡しさせていただきます。その後、撮影列にお並びいただきます。

「ハリコン25」は2025年9月14日（日）と15日（月・祝）開催。イベント詳細は以下の公式サイトにて。