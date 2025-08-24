BABYMETALがOP主題歌のフィーチャリングアーティストに決定！アニメ『ワンパンマン』第3期の主題歌情報解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

JAM Projectが手掛けるアニメ『ワンパンマン』第3期オープニング主題歌「Get No Satisfied !」のフィーチャリングアーティストに、BABYMETALが決定した。

■オープニング主題歌は、JAM Project feat.BABYMETALの「Get No Satisfied !」に決定

8月23日に米・ニューヨークのジェイコブ・ジャヴィッツ・コンベンション・センターで開催されたイベント『AnimeNYC 2025』内の『ワンパンマン』パネルにJAM Projectがゲストとして出演。会場にて『ワンパンマン』の主題歌のライブ、トークを行った。

そして、本パネル内の告知にて、第3期オープニングおよびエンディング主題歌情報の詳細が解禁。JAM Projectが手掛けるオープニング主題歌のフィーチャリングアーティストにBABYMETALが決定したことが、映像とともに発表された。

なおエンディング主題歌には、古川慎の「そこに有る灯り」が決定。また、10周年10撃プロジェクトより9撃目である「マジお祝い色紙」も公開された。

アニメ『ワンパンマン』第3期は、2025年10月放送スタート。

■JAM Project、古川慎 コメント