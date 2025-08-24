BABYMETALがOP主題歌のフィーチャリングアーティストに決定！アニメ『ワンパンマン』第3期の主題歌情報解禁
JAM Projectが手掛けるアニメ『ワンパンマン』第3期オープニング主題歌「Get No Satisfied !」のフィーチャリングアーティストに、BABYMETALが決定した。
■オープニング主題歌は、JAM Project feat.BABYMETALの「Get No Satisfied !」に決定
8月23日に米・ニューヨークのジェイコブ・ジャヴィッツ・コンベンション・センターで開催されたイベント『AnimeNYC 2025』内の『ワンパンマン』パネルにJAM Projectがゲストとして出演。会場にて『ワンパンマン』の主題歌のライブ、トークを行った。
そして、本パネル内の告知にて、第3期オープニングおよびエンディング主題歌情報の詳細が解禁。JAM Projectが手掛けるオープニング主題歌のフィーチャリングアーティストにBABYMETALが決定したことが、映像とともに発表された。
なおエンディング主題歌には、古川慎の「そこに有る灯り」が決定。また、10周年10撃プロジェクトより9撃目である「マジお祝い色紙」も公開された。
アニメ『ワンパンマン』第3期は、2025年10月放送スタート。
■JAM Project、古川慎 コメント
◇古川慎
古川 慎です。
第2期に引き続き、第3期でもエンディング主題歌を担当させて頂く事に
なりました。大変ありがたく思います。
今回は、第2期エンディング主題歌「地図が無くても戻るから」の
別側面とも言える世界観を持った楽曲となっています。
人の強さを歌った曲です。
是非『ワンパンマン』第3期と合わせてお楽しみください！
■リリース情報
2025.11.12 ON SALE
JAM Project feat.BABYMETAL
SINGLE「Get No Satisfied !」
2025.11.26 ON SALE
古川慎
SINGLE「そこに有る灯り」
■関連リンク
アニメ『ワンパンマン』10周年10撃プロジェクト サイト
https://onepunchman-anime.net/10th/
アニメ『ワンパンマン』作品サイト
https://onepunchman-anime.net/
JAM Project OFFICIAL SITE
https://jamjamsite.com/
BABYMETAL OFFICIAL SITE
https://babymetal.com
古川慎 OFFICIAL SITE
https://furukawamakoto.lantis.jp/