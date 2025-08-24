この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネルで活躍中のネコ山氏が「初心者集合ー!!投資とポイ活で永久機関作るぞー」と題し、投資とポイ活で“ほぼ何もせずにお金が自動で増える”革新的な資産形成テクニックを惜しみなく紹介した。動画の冒頭で「あなたのやることはマニアックすぎてわかんないんすよ」など視聴者からの声に応え、「入門者でもできる、何もせずにお金がもらえる“放置系ポイ活”術を並べますよ」と初心者目線で解説することを宣言。



ネコ山氏は、放置系ポイ活の具体例として「設定だけしとくと勝手にお金が入る」「ちょっとずつちょっとずつ貯まってるんすよ。気が付いたら結構大きい金額になってるんすよ」と、その実体験をもとに魅力を解説。特に三井住友銀行やVポイント、Vネオバンクなどの例を挙げ、「毎月決まった日に自動で振込設定すれば、何もせずにポイントが貯まってく」と解説。「どっちも貯まるんで、Vポイントなんすよ」とポイントの汎用性や投資への活用方法も紹介した。



さらに、自動で貯まったポイントをSBI証券や株の配当金にまわす“1株ポイ活”も披露。「株の配当金が入るごとに、楽天銀行から1件10円もらえますよ」と還元性の高さを強調。「何百円の低価格株を大量に買って放置、配当金を銀行で受け取るだけで年間何千円にもなる」と具体的な金額や台数も示しつつ、「1回株買っとけばもういいんすよ」“手間なし”での資産形成を力説した。



ポイ活と積立投資の違いや、意外と見落としがちな投資信託の手数料についても、「販売手数料・信託報酬・信託財産利用本額」の3つを丁寧に説明。「大体思った額より減ってますよね。でも今の主流商品はほとんど目立って取られることはないっす」と、初心者がつまずきがちな部分にも寄り添う姿勢を見せた。



