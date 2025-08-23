¾¾ÅÄÈ»É÷¤¬¥Ö¥ó¥Ç¥¹2Éô½é¥´¡¼¥ë! ¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ï3-1²÷¾¡¤Ç³«Ëë3Ï¢¾¡
[8.23 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬2ÉôÂè3Àá ¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼ 3-1 ¥Þ¥¯¥Ç¥Ö¥ë¥¯]
¡¡¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤ÎDF¾¾ÅÄÈ»É÷¤¬23Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬2ÉôÂè3Àá¤Î¥Þ¥¯¥Ç¥Ö¥ë¥¯Àï(¡û3-1)¤Ç½é¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¾¾ÅÄ¤ÏÁ°È¾17Ê¬¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Ãæ±û¤ËÌÔÁ³¤È¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©ÃÆ¤òÃ¥¼è¡£¤³¤ì¤¬¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬2Éô¤Ç¤Î½éÆÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß21ºÐ¤Î¾¾ÅÄ¤Ï¡¢2023Ç¯6·î¤Ë¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤«¤é¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤ÎU23¥Á¡¼¥à(4ÉôÁêÅö)¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£º£Ç¯6·î¤Ë¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢º£·î3Æü¤Î³«ËëÀï¤Ç2Éô¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤¬3-1¤Ç¾¡Íø¡£³«Ëë3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¾¾ÅÄ¤Ï¸åÈ¾30Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎMF²£ÅÄÂçÍ´¤Ï¸åÈ¾13Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¡£
