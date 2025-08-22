国産ホップの魅力を追求

サッポロビール（東京都渋谷区）は2025年9月2日から、新製品「ヱビス クリエイティブブリュー 和奏（わかな）」を期間限定で全国発売します。「エビスビール」ブランドのなかでも、特に材料や製法にこだわった高価格帯の期間限定商品「CREATIVE BREW（クリエイティブ・ブリュー）」シリーズの第9弾となる商品です。

「和奏」は国産ホップ100％で作られており、日本固有の伝統品種「信州早生（わせ）」と、上品で穏やかな香りの「リトルスター」、トロピカルな香りが特長の「フラノマジカル」という3種類のホップが使われています。サッポロビールの研究所が保有する1000以上の酵母の中から厳選した、香りを生み出す能力が高い「ヱビス酵母」によって発酵させることで、深みのある味わいを実現したとのことです。

8月21日に東京・恵比寿ガーデンプレイスで開催された事前発表会に出席した開発担当者は「『和奏』は、国産ホップの魅力の追求というコンセプトを持つヱビスです。3種の国産ホップの優美な香り高さを、ヱビス酵母による深みのある味わいとともにお届けします」と語り、広報担当者は「日本のビール文化の未来を見据え、国産ホップの魅力をもっと引き出しながら、国産ホップはこんなにおいしいんだなと思ってもらえるよう、価値向上を図っていきたいです」と話しました。



価格は、350ミリリットル缶（269円、以下、税抜き）と500ミリリットル缶（356円）です。

なお、「和奏」は、同所で開催中のイベント「YEBISU BEER HOLIDAY」で、8月31日まで先行で提供中。イベントでは恵比寿エリアの飲食店がキッチンカーで出店しており、ビールに合うグルメも販売。開催時間は、平日が午後4時から午後9時まで、土日が午前11時30分から午後9時まで。入場は無料です。