RIP SLYME、平成の夏うた「熱帯夜」を一発撮り！『THE FIRST TAKE』初登場で熱いダンスチューンを披露

■【動画】RIP SLYME - 熱帯夜 / THE FIRST TAKE

RIP SLYMEが、『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に初登場。

■「真夏の夜のラヴ・アフェア」をテーマにし、2007年にリリースされた平成の夏うた「熱帯夜」

今回披露するのは、妖艶で大人びた空気を纏い、「真夏の夜のラヴ・アフェア」をテーマにし、2007年にリリースされた平成の夏うた「熱帯夜」。

デビュー25周年イヤーを記念した期間限定の再集結中、DJ台を囲んで繰り広げる、大人の色気溢れるパフォーマンスを一発撮り。

『THE FIRST TAKE』第582回は、8月22日22時よりプレミア公開。

