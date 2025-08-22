RIP SLYME、平成の夏うた「熱帯夜」を一発撮り！『THE FIRST TAKE』初登場で熱いダンスチューンを披露
■【動画】RIP SLYME - 熱帯夜 / THE FIRST TAKE
RIP SLYMEが、『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に初登場。
■「真夏の夜のラヴ・アフェア」をテーマにし、2007年にリリースされた平成の夏うた「熱帯夜」
今回披露するのは、妖艶で大人びた空気を纏い、「真夏の夜のラヴ・アフェア」をテーマにし、2007年にリリースされた平成の夏うた「熱帯夜」。
デビュー25周年イヤーを記念した期間限定の再集結中、DJ台を囲んで繰り広げる、大人の色気溢れるパフォーマンスを一発撮り。
『THE FIRST TAKE』第582回は、8月22日22時よりプレミア公開。
■RIP SLYME コメント
■関連リンク
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/
RIP SLYME OFFICIAL SITE
https://ripslyme.com/